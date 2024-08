Peste 120.000 de români au luat împrumut pentru locuință

Credite pentru locuință

Băncile au deschis larg robinetele creditului vara aceasta. Ultimele date publicate de Banca Națională a României (BNR) arată că, în iunie, volumul creditelor noi a fost și dublu față de luna similară a anului trecut. În acest context, valoarea creditelor noi în lei acordate populației în perioada iunie 2023-iunie 2024 este cu 61% mai mare decât în anul anterior, ajungând la aproape 82 de miliarde de lei.

Pe lângă creșterea în sine a volumelor de credite noi, este remarcabil faptul că valoarea împrumuturilor pentru locuință a depășit-o pe cea a creditelor de consum. Concret, în ultimul an s-au dat credite pentru locuință în valoare de aproape 42 de miliarde de lei, în timp ce împrumuturile de consum s-au oprit la puțin peste 38 de miliarde de lei. Având în vedere că valoarea medie a unui credit de locuință era, în primul trimestru al acestui an, de 66.000 de euro (circa 327.000 de lei), cele 42 de miliarde de lei plasate de bănci ar reprezenta peste 128.000 de credite noi acordate într-un an, un număr semnificativ.

Din perspectiva stabilității macroeconomice și mai ales a inflației, această evoluție poate fi considerată una îngrijorătoare, mai ales când e vorba despre creșterea creditelor de consum, care au avansat și ele cu circa 45% într-un an. De altfel, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, s-a exprimat recent în acest sens. „Se observă o inversare de trend. Dacă până la sfârşitul anului 2023 depozitele la termen ale populaţiei erau mai mari decât creditele de consum, în ultimele luni creditele de consum au depăşit semnificativ depozitele la termen ale populaţiei. Nu înseamnă că populaţia nu economiseşte în continuare, dar creditele de consum sunt într-o creştere vioaie, ca să fiu delicat”, a declarat guvernatorul BNR, la prezentarea Raportului asupra inflației.