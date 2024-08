12 podcasturi de educație financiară. Modelul american

Podcasturi de educație financiară

De la noțiuni introductive, la modalități de a transforma bugetul personal în sursă de venituri obținute din investiții pe termen lung, podcasturile de educație financiară te ajută să înțelegi cum funcționează lumea financiară, azi.

Acestea sunt cele mai bune podcasturi selectate de investopedia.com și empeople.com și, desigur, pentru tine, pot fi un reper sau doar punctul de plecare în dezvoltarea propriei educații financiare.

1. The Ramsey Show

Frecvența episoadelor: trei episoade, zilnic.

Durata medie a episodului: fiecare episod are 40 de minute.

În emisiunea sa zilnică de podcast, Dave Ramsey oferă sfaturi despre viață și bani, răspunzând și la întrebările apelanților care doresc să învețe cum să scape de datorii și să înceapă să construiască pentru viitor. El oferă sfaturi despre cum să schimbi lucrurile, simplificând finanțele personale și gestionarea banilor. Podcastul se adresează celor care nu sunt specialiști în domeniul financiar.

2. Clark Howard Podcast

Frecvența episoadelor: zilnic.

Durata medie a unui episod: 30 – 40 de minute.

Moderatorul Clark Howard oferă sfaturi practice pentru economisirea banilor, sfaturi pentru consumatori, oferte bune și știri economice.

3. Women & Money

Frecvența episoadelor: duminica și joia.

Durata medie a unui episod: 20 – 30 de minute.

Cu peste 40 de ani de experiență, Suze Orman își învață ascultătorii că nu pot rezolva o problemă financiară cu bani, ci printr-un control al acestora și deci al bugetului personal. Filozofia podcastului: banii în sine nu sunt scopul final, ci un mijloc prin care poți trăi o viață plină de sens.

4. So Money

Frecvența episoadelor: luni, miercuri și vineri.

Durata medie a unui episod: 30 de minute.

Farnoosh Torabi oferă ascultătorilor conversații sincere despre strategiile financiare. În emisiunile podcastului sunt invitați importanți oameni de afaceri, inclusiv Arianna Huffington, Seth Godin și Margaret Cho. Vinerea este rezervată răspunsurilor date ascultătorilor la întrebările despre bani trimise pe #AskFarnoosh.

5. BiggerPockets Money

Frecvența episoadelor: luni și vineri.

Durata medie a unui episod: peste 60 de minute.

Experții financiari Mindy Jensen și Scott Trench intervievează lideri de gândire despre cum să câștigi mai mult, să economisești mai mult, să cheltuiești mai inteligent și să faci avere. Prin aceste conversații, BiggerPockets Money oferă ascultătorilor sfaturi utile despre cum să-și pună în ordine „casa financiară”.

6. AffordAnything

Frecvența episoadelor: de două ori pe săptămână, zilele variază.

Durata medie a unui episod: peste 60 de minute.

Gazda, Paula Pant, intervievează antreprenori, pensionari, milionari și investitori. Ea îi îndrumă pe ascultători cum să ia decizii zilnice înțelepte despre cum să consume bani, timp, energie, concentrare și atenție. Filozofia podcastului: îți poți permite orice, dar nu totul.

7. Money Guy Show

Frecvența episoadelor: luni, miercuri și vineri.

Durata medie a unui episod: 30 – 45 de minute.

Brian Preston și Bo Hanson îi ajută pe ascultători să ia decizii financiare inteligente, explorând subiecte practice legate de finanțele personale – de exemplu, cum să obții o ofertă bună pentru o mașină.

8. Optimal Finance Daily

Frecvența episoadelor: zilnic.

Durata medie a unui episod: 10 minute.

Diania Merriam își propune să simplifice modul în care oamenii gestionează banii. Ascultătorii învață despre elemente fundamentale financiare, cum ar fi bugetul, investițiile și independența financiară.

9. Money for the Rest of Us

Frecvența episoadelor: miercurea.

Durata medie a unui episod: 30 de minute.

J. David Stein își propune să-i învețe pe ascultători cum să-și gestioneze finanțele în moduri ușor de înțeles.

10. Planet Money

Frecvența episoadelor: miercuri și vineri.

Durata medie a unui episod: 15 – 30 de minute.

Producătorii emisiunii găsesc modalități creative de a dezbate subiecte economice și financiare complicate. Printre gazde se numără Amanda Aronczyk, Mary Childs și Robert Smith. Planet Money are și un podcast mai scurt, The Indicator, care se transmite în fiecare zi din săptămână cu un timp de rulare redus.

11. How to Money

Frecvența episoadelor: 3 episoade pe săptămână.

Durata medie a unui episod: peste 55 de minute.

Joel Larsgaard și Matt Altmix abordează subiecte ca: tendințe în investiții, cum să renunți la locul de muncă, cum să începi o afacere, cum să devii mai inteligent cu banii tăi, prezentări de ansamblu asupra produselor financiare precum împrumuturile și reacțiile la știrile legate de finanțe și bani.

12. ChooseFI

Frecvența episoadelor: o dată pe săptămână.

Durata medie a unui episod: 50 de minute.

Jonathan Mendonsa și Brad Barrett este un podcast care a creat o comunitate activă pentru a ajuta oamenii să-și accelereze calea către independența financiară. Gazdele podcastului oferă analize și informații pentru a ajuta ascultătorii să câștige mai mult și să cheltuiască mai puțin.

