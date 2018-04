Prețul mare de plătit: Dezvăluiri din spatele deciziei lui Trump de a bombarda Siria

Din momentul in care seful staff-ului de Casa Alba, John F. Kelly, l-a informat pentru prima oara, in noaptea de 7 aprilie, ca zeci de oameni dintr-o suburbie a Damascului au murit sufocati si cu spuma la gura in ceea ce parea a fi un alt atac chimic al regimului Assad, presedintele Trump a fost hotarat sa loveasca din nou Siria.

Pentru el, singura intrebare era cum.

Era o schimbare brusca de ton pentru un presedinte care, cu doar cateva zile in urma, spusese ca are de gand sa retraga trupele americane din Siria si sa mai lase si pe altii “sa aiba grija” de situatia de acolo de acum incolo.

