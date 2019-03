Primar PSD, dat afară din partid!

„În ceea ce priveşte organizaţia PSD Cavnic, s-a luat, de asemenea, decizia instalării unui comitet interimar, condus de un preşedinte interimar, domnul Marcel Ighireş. În Cavnic din păcate, începând cu anul 2017, activitatea politică a PSD nu a fost una care să ne placă, una la parametrii normali. (…) Domnul Vladimir Petruţ, primarul din Cavnic, şi-a prezentat demisia virtual pe Facebook, şi nu ştiu dacă e un model de urmat, dar e un model pe care el l-a accesat, demisia din funcţiile politice a PSD, iar apoi a avut o activitate anti-PSD! Excluderea din partid s-a luat la întâlinirea Ligii Aleşilor Locali din PSD Maramureş, a eliminării din partid a domnului. Petruţ. Eu m-am abţinut de la acest vot, dar până la urmă toţi membrii Comitetului Executiv Judeţean al PSD au fost pentru excluderea acestuia. Membrii comitetului ne-au reproşat că nu am luat această măsură mai devreme”, a spus Gabriel Zetea. Acesta a mai subliniat că fostul coleg de partid din oraşul Cavnic nu are nici activitatea administrativă locală la un nivel performant. Primarul oraşului Cavnic, Vladimir Petruţ, a fost primul membru al PSD din ţară care a cerut public demisia preşedintelui PSD Liviu Dragnea, invocând că duce partidul într-o direcţie greşită, pentru a-şi rezolva problemele personale pe care le are în justiţie.