Primele cuvinte spuse de KOVESI la revenirea în țară

”Acest vot este pentru toți cetățenii români care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucrează sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am înscris singură în această procedură. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept sprijinul guvernului de la București. (…) Sunt onorată de votul de azi, dar trebuie să așteptăm decizia care se va lua în consiliu și care este o decizie politică. Vă mulțumesc, au fost foarte importante încurajările”, a declarat Kovesi, pe aeroport.

Întrebată în legătură cu protestul magistraților, fosta șefă DNA a mai spus că ”tot ceea ce se întâmplă în aceste zile în justiția din România este foarte grav” iar colegii ei se luptă pentru independența sistemului juridic.

Laura Codruța Kovesi a câștigat miercuri votul în Comisia LIBE pentru șefia Parchetului European. Fosta șefă a DNA a obținut 26 de voturi, urmată de candidatul Franței, Jean-François Bohnert (22 de voturi) și cel german, Andrés Ritter, care a obținut un vot. Acesta este mandatul cu care Parlamentul European va merge să negocieze cu Consiliul UE cine va fi viitorul șef al Parchetului European. Potrivit procedurilor, în cazul în care Parlamentul European desemnează un alt candidat decât cel desemnat de Consiliul COREPER – ceea ce s-a întâmplat miercuri – se va trece la negocieri între cele două instituții și apoi Consiliul va trebui să dea un vot final.