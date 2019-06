Radu Mazăre acuză presiuni: „Am fost adus CU FORȚA în România”

Într-o declarație dată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în procesul privind presupusa mită primită pentru construirea cartierului social Henri Coandă, fostul primar al Constanței Radu Mazăre a susținut că ar fi fost amenințat de un ofițer de poliție și un procuror din Madagascar.

„Consider că mi-au fost încălcate drepturile de ambele state, Madagascar și România, în momentul în care am fost adus forțat în România, fără posibilitatea de a mă prezenta în fața unei instanțe în statul Madagascar și când am fost preluat de escorta românească fără a exista o hotărâre de extrădare emisă de o instanță. Deși în Madagascar s-au făcut presiuni asupra mea, am fost amenințat inclusiv cu copiii ca să îmi dau acordul scris că renunț la orice și doresc să mă întorc în România, nu am făcut acest lucru. Am fost amenințat de un ofițer de politie, precum și de procuror”, a declarat Mazăre în fața judecătorilor.

Pe de altă parte, avocatul lui Radu Mazăre, Tiberiu Bărbăcioru, susține că au existat nereguli procedurale în extrădarea clientului său.