Românii pot economisi o avere dacă renunţă la anumite obiceiuri. Vorbim de sute de mii de euro

Economiștii atrag atenția că unele obiceiuri pe termen lung pot deveni costisitoare și pot afecta veniturile românilor în mod semnificativ. Ei au realizat calcule pentru a evidenția cât de mult pot economisi românii prin adoptarea unor alegeri mai sănătoase.

Conform acestor specialiști, fumatul și consumul de alcool sunt primele obiceiuri care, pe termen lung, devin foarte costisitoare.

„Un pachet de țigări pe zi înseamnă cam 124.000 de euro în 30 de ani, incluzând și investițiile care ar fi putut fi făcute. Dacă doi adulți fumează, vorbim de un sfert de milion de euro”, explică economistul Iancu Guda, într-un podcast moderat de Adrian Artene.

„Trebuie să fim conștienți că banii blocați nu mai produc bani”

Alte obiceiuri care afectează veniturile românilor sunt cumpărarea de apă îmbuteliată și utilizarea excesivă a transportului.

„Apă plată cumpărată îmbuteliată, în loc să utilizăm un filtru la robinet, 2 litri de apă pe zi pe membru al familiei, cu o familie de 3 membri înseamnă 90.000 de euro în 30 de ani.

Sunt sume economisite care ar putea fi investite. Sunt sume mici pe care, dacă le economisim, nu din zgârcenie sau lăcomie, ci din dorința de a ne iubi familia și de a le oferi ceva în 20-30 de ani.

Trebuie să parcurgem cam 1000 km pe lună cu mașina. Dacă nu facem cel puțin atât, achiziționarea mașinii începe să devină o decizie financiară greșită, pentru că alternativa de a merge cu taxiul este mai ieftină. Facem o comparație corectă, nu discutăm despre deplasarea cu trenul sau metroul, care oferă condiții incomparabile de confort”, explică Iancu Guda.

În acest sens, economistul oferă sfaturi pentru cei care doresc să facă economii prin conștientizarea faptului că aceste obiceiuri își pun amprenta asupra vieții și blochează banii.

„Cea mai simplă investiție de azi, depozitul bancar, îți poate aduce un randament de 7%. Obligațiunile de stat pot oferi peste 8%, dacă donezi și sânge. Astfel, a nu bloca 30.000 de euro timp de 5 ani poate genera cel puțin 15.000 de euro, la un randament de 10% pe an, așa cum este pe piața bursieră. șMai mult, trebuie să avem în vedere că nu este doar 10% pe an. În al doilea an, avem 10% din 33.000 de euro și tot așa, banii produc. Trebuie să fim conștienți că banii blocați nu produc bani”, a mai explicat specialistul.