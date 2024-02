Rompetrol Rafinare raportează pierderi în anul 2023/ Cifra de afaceri înregistrează o scădere de 19% faţă de anul 2022

”Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în 2023, o scădere a indicatorilor financiari, pe fondul volatilităţii cotaţiilor internaţionale la ţiţei şi produse rafinate. Cotaţiile şi-au continuat trendul descendent, atingând în 2023 o scădere de 14% la benzină şi 21% la motorină. Cifra de afaceri brută a fost de 5,3 miliarde de dolari, în 2023, scădere de 19% comparativ cu anul precedent, profitul operaţional (EBITDA) a fost de 201 milioane de dolari, iar rezultatul net a fost unul negativ, de 270,5 milioane de dolari”, anunţă Rompetrol Rafinare, printr-un comunicat dat publicităţii joi seară.

Documentul precizează că profitul operaţional (EBITDA) înfregistrează o scădere de 57 de procente, de la 464.457.570 USD la 201.188.019 USD.

Taxele introduse de autorităţi, alături de alţi factori, au dus la o devalorizare a activelor operaţionale ale companiei, arată un audit.

”Pe fondul ultimelor prognoze pe termen lung, aferente factorilor macroeconomici (ex. marjele de rafinare europene în scădere, dinamica în scădere a cererii pentru produsele rafinate, costul mediu ponderat al capitalului în creştere) şi considerând cele mai noi prevederi legale în materie de fiscalitate (taxă de solidaritate, taxă pe cifra de afaceri), raportul de final de an 2023 de reevaluare a activelor deţinute şi operate de companie, coordonat şi auditat de companii parte a Big Four, a relevat o devalorizare a activelor operaţionale cu o valoare de 223 de milioane de dolari, aproximativ 82% din rezultatul net negativ al anului 2023. Evaluarea a fost realizată în acord cu politica de contabilitate adoptată în 2021, pentru susţinerea angajamentului Rompetrol Rafinare de a furniza informaţii financiare precise şi transparente”, precizează compania.

Conform documentului citat, ”toţi aceşti factori devalorizează întreg lanţul de active operaţionale, iar resursele financiare limitate sunt orientate cu prioritate de companie către proiectele de mentenanţă şi revizie, dar şi către asigurarea investiţiilor obligatorii tehnologice şi de mediu”.

”Diminuarea semnificativă a resurselor financiare pentru continuarea planurilor de modernizare a activităţilor curente, dar şi a dezvoltării de noi proiecte de eficienţă energetică, influenţează perspectivele, competitivitatea şi stabilitatea regională a companiei”, mai transmite Rompetrol Rafinare.

În perioada 2019-2023, compania a înregistrat o pierdere netă consolidată de 705 milioane USD, pe fondul contextului internaţional şi regional, dar şi a pandemiei de COVID-19. Excepţie face 2022, când compania a consemnat un profit net de 90 milioane USD, an în care Rompetrol Rafinare s-a conformat măsurilor fiscale obligatorii, respectiv taxa de solidaritate (126 de milioane de dolari) şi reducerea/compensarea preţurilor carburanţilor (35 de milioane de dolari).

”Pentru 2023, taxa de solidaritate este estimată la 31,1 milioane de dolari. Rompetrol Rafinare continuă să analizeze eventuale măsuri legale în ceea ce priveşte taxa şi impactul ei asupra activităţilor curente”, mai transmite Rompetrol.

În 2023, cantităţile totale exportate de rafinăriile Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-au ridicat la 1,64 milioane de tone, în timp ce, pentru ultimii 5 ani (inclusiv 2023), nivelul total a fost de 7,3 milioane tone.

Compania a plătit peste 1,65 miliarde de dolari, anul trecut, la bugetul de stat. Valoarea cuprinde toate taxele datorate şi plătite de Rompetrol Rafinare către statul român, inclusiv taxa de solidaritate pe 2022, în valoare de 126 de milioane de dolari, plătită în iunie 2023, dar şi accize, TVA, contribuţii salariale şi alte impozite.

Astfel, nivelul total al sumelor plătite de companie către bugetul de stat se ridică la circa 7,6 miliarde USD, pentru perioada 2019-2023.