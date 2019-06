Scandalul săptămânii: SOLUȚIA Vioricăi Dăncilă pentru Valea Uzului

Premierul Viorica Dăncilă a spus că Guvernul a căutat soluții pentru situația de la Valea Uzului, unde joi mai mulți maghiari au fost loviți de un grup de români, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizează preluarea administrării Cimitirului eroiilor de către Ministerul Apărării Naționale, ”având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități”. Totodată, Dăncilă a subliniat că ”dezaprobă orice acțiune menită să alimenteze conflictul între cetățenii României și declarațiile care instigă la ură și la nerespectarea simbolurilor statale ale țării noastre”.

“Am urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunțat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situației, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acționat pentru ca lucrurile să revină la normal și să găsim soluții acceptate de comunitatea locală, români și maghiari, deopotrivă. Cetățenii români, indiferent de etnie, așteaptă de la noi soluții, propuneri concrete, nu declarații contondente. Autoritățile guvernamentale și oamenii politici au opțiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetățenii români, așa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă”, consideră prim-ministrul.

Dăncilă a spus că în această perioadă Guvernul a căutat ”soluții în spiritul asigurării dreptului neîngrădit al fiecăruia de a-și comemora eroii și de a cinsti memoria tuturor celor care au apărat libertatea, integritatea și demnitatea poporului român cu jertfa supremă”.

În acest sens, una dintre propuneri este preluarea administrării cimitirului de către Ministerul Apărării Naționale, dar orice decizie va fi luată după ce vor fi consultate toate părțile.

”Una dintre propuneri vizează preluarea administrării de către Ministerul Apărării Naționale a Cimitirului eroilor căzuți în cele două războaie mondiale – Valea Uzului și consacrarea statutului de cimitir internațional, având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități. Însă, orice decizie va fi luată după consultări cu toate părțile implicate , arată un comunicat al Guvernului.

Jandarmeria Română a anunțat că a fost deschis un dosar penal și se fac cercetări pentru distrugere după incidentele care au avut loc joi în Valea Uzului, când membrii unei organizații românești au rupt poarta cimitirului disputat între autoritățile române și maghiare.