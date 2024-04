Sebastian Stan, în cursa pentru marele premiu la Festivalul de la Cannes, în rol de Donald Trump

Sebastian Stan intră în cursa pentru marele premiu Palme d’Or al Festivalului internațional de Film de la Cannes.

Starul cinematografiei hollywoodiene, actorul de origine română îl întruchipează pe Donald Trump la tinerețe, în filmul ”The Apprentice”. Este povestea cinematografică a ascensiunii fostului președinte american, în perioada boom-ului său în afaceri, în lumea business-ului din New York. Filmul, în regia lui Ali Abbasi, este cotat favorit la prestigiosului festival de film, și urmează să apară în curând, pe marile ecrane.

Anul acesta la Festivalului Internațional de film de la Cannes (14-25 mai a.c.) este o concurență puternică pentru obținerea prestigiosului trofeu. În cursă se află și ”Megapolis”, al lui Francis Ford Coppola, ”Kinds of Kindness” (regizat de Yorgos Lanthimos), ”Of Canada” (Paul Schrader), ”Emilia Perez” (Jaques Audiard), ”Parthenope” ( Paolo Sorrentino) și ”The Shrouds” (regizat de David Cronenberg).

Sebastian Stan, în cursa pentru marele premiu la Festivalul de la Cannes! Stan (41 de ani) a jucat în mari producții Marvel (”Captain America: The First Avenger”, ”Captain America: The Winter Soldier” , ”Avengers: Endgame” și ”Angers: Infinity War”), dar și în ”Marțianul” (Matt Damon), ”Black Swan” (Mila Kunis), serialul de succes Gossip Girl dar și ”Pam&Tommy” ce i-a adus o nominalizare la ultima ediție a Globurilor de Aur. La începutul anului curent, Sebastian Stan a primit ”Ursul de Argint” pentru ”cel mai bun actor în rol principal” (filmul ”A Different Man”).