Sorin Grindeanu, în vizită pe şantierul centurii sud a municipiului Timişoara: Primăria Timişoara trebuia să mute utilităţile din zona sensului giratoriu pe care CNAIR îl va amenaja pe cheltuiala sa în acel loc

Sorin Grindeanu a cerut Primăriei Timişoara să nu stea în calea deschiderii traficului pe centura sud Timişoara şi l-a criticat pe primarul Dominic Fritz (USR) că a încurcat tronsoanele de centură ale Timişoarei, la un post de televiziune.

”Suntem pe centura sud, ca să fie clar, apropos de ce se spunea aseară pe la un televizor despre centura vest (primarul Dominic Fritz a încurcat centura sud cu centura vest de două ori într-o emisiune la Digi 24, joi seară – n.r.). Nu, suntem pe centura sud. Sigur, depinde cum te uiţi, dacă te uiţi dinspre Germania, poate să pară că ăsta e vestul, dar suntem pe centura sud. Se lucrează, aşa cum aţi văzut în ultima vreme. E o mobilizare de cam 500 de muncitori, utilaje, se lucrează 24/24 pe lucrările care pot fi făcute 24/24, şi anume terasamentele. Eu cred că termenul asumat, acela de vară, va fi respectat. Mai mult decât atât, am avut discuţii şi cu responsabilul de şantier de aici şi o să am şi cu decidenţii la nivel naţional ai acestei companii. Mi-aş dori, dacă găsim soluţiile potrivite, să dăm chiar pe tronsoane drumul la această centură. Adică dacă poate să termine lucrările de la Ghiroda până la Moşnita, să nu stăm până în iulie, când va fi gata toată, ci să dăm pe tronsoane drumul la această centură astfel încât în iulie să putem să terminăm cu totul. Asta e o chestiune pe care o vom decide în zilele următoare şi pare, la prima vedere, că se poate acest lucru. Ar scoate o parte din traficul din oraş”, a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a explicat că în 2021 a semnat protocolul cu Primăria Timişoara, legat de o intersecţie pe traseul centurii sud.

”La vreo lună de când am venit ministru, în 2021, am semnat un protocol cu Primăria Timişoara, legat de intersecţia cu Drumul Boilor în care noi ne angajăm la ceva, dânşii se angajau la altceva. Dânşii au făcut un lucru, au pus un panou pe aici, să spună că e de vină CNAIR că nu circulă cum trebuie. Vreau să vă spun ceva, nu s-au terminat relocările pe care trebuiau să le facă cei de la Primărie. Sunt doi ani, trebuiau să reloce utilităţile. Sunt doi ani de zile. Noi terminăm chestiunea, această centură… dar cu relocările de utilităţi ce facem? Protocolul vi-l arăt, 23 decembrie 2021. Instituţional, nu am ce explicaţie să am. Sper că în perioada următoare să se mobilizeze fiindcă vreau, aşa cum am anunţat, să nu aşteptăm până în iulie, să dăm pe tronsoane drumul la centură. Eu sper să se trezească totuşi la realitate. E un protocol semnat în 2021. Nu aveau foarte multe lucruri de făcut. Am înţeles că a pus domnul viceprimar Laţcău panouri pe aici vreo doi ani, am înţeles, dar relocările? Luaţi-o ca un apel la dânşii să îşi facă treaba, nimic altceva, pe ce şi-au pus semnătura. Vreau să terminăm acest tronson înainte de vară”, a spus Sorin Grindeanu.

Firmele omului de afaceri Dorinel Umbrărescu au câştigat licitaţia organizată de CNAIR după rezilierea contractului cu Tirrena Scavi. În 27 iunie 2023 a fost semnat contractul pentru continuarea lucrărilor la centura sud. Umbrărescu are la dispoziţie 12 luni să finalizeze Varianta de Ocolire Sud Timişoara, până în iulie 2024.

Valoarea contractului este de 383.844.478,02 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este Programul Operaţional Transport aferent perioadei de programare bugetară a UE 2021-2027. Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de 10 ani.