Ștefan Bănică Jr. despre educația financiară dată copiilor săi: ”Nu ni se cuvine nimic de la sine!”

Ștefan Bănică Jr. este foarte mândru de copiii săi și de educația lor, aspect în care s-a implicat.

Vedeta are un băiat ce-i seamnă la indigo, pe Radu (din timpul relației cu Camelia Constantinescu), o frumoasă domnișoară pe numele său Violeta (a cărei mamă este Andreea Marin). Ultimul venit pe lume, Alexandru, este fiul său și al Laviniei Pârva. ”Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic care acum are 4 ani. Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară. E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare”, i-a spus Bănică Jr. popularei prezetatoare radio Liana Stanciu.

Ștefan Bănică Jr. despre educația financiară dată copiilor săi! ”Le-am explicat copiilor mei, de când erau mici, că banii nu cresc în copaci. Și că tot ce au, material, se datorează muncii părinților lor. Și atunci, atâta timp cât stăm împreună, până când vor fi majori, munca asta trebuie respectată. Că nu ni se cuvine nimic de la sine. Nu-mi plac copiii de bani gata, care apar pe rețelele sociale cu tot felul de mașini, ceasuri, haine de firmă dobândite de la părinții lor și care, de fapt, nu sunt ale lor, ci ale părinților. Și atunci e clar că, nefiind muncite de ei, nu au cum să le aprecieze la valoarea reală. Dar sunt și puști care reușesc să facă asta pe banii lor, pe munca lor, ceea ce e cu totul altceva”, a mai spus Ștefan Bănică Jr. care este convins că fetița și băieții lui se vor descurca singuri în viață.