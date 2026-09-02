A intrat aurul într-o nouă fază de creștere? Lichiditatea din SUA și băncile centrale împing prețul spre 4.900 de dolari

Publicat la 02.09.2026, 06:01:00

Raliul a fost urmat de o corecție. După 28 august, scăderea s-a accelerat, iar aurul a coborât până în jurul valorii de 4.430 de dolari pe uncie.

La începutul lunii august, aurul se tranzacționa în jurul valorii de 4.050 de dolari pe uncie troy. Prețul a avansat rapid spre 4.400 de dolari, iar după 20 august a depășit pragul de 4.650 de dolari.

Potrivit unei analize realizate de Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România, dinamica aurului din luna august arată cât de sensibil a devenit metalul prețios la deciziile și mesajele venite de la autoritățile financiare americane.

Prețul aurului a traversat în august una dintre cele mai volatile perioade ale anului, cu o urcare rapidă de la aproximativ 4.050 de dolari la începutul lunii la peste 4.650 de dolari pe uncie troy, urmată de o corecție până în zona de 4.430 de dolari. Dincolo de mișcările de pe termen scurt, însă, piața este susținută de factori structurali: cumpărările băncilor centrale, incertitudinea geopolitică și modificarea condițiilor de lichiditate din Statele Unite .

Contextul era unul tensionat pentru piața obligațiunilor. Randamentul titlurilor de stat americane pe 30 de ani ajunsese la 5,34%, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani.

Potrivit analizei Tavex, achizițiile pentru scadențe de 10 până la 30 de ani au fost dublate sau chiar majorate cu peste 100%. Fiecare operațiune ar fi însemnat o injecție suplimentară de cel puțin 4 miliarde de dolari în sistemul financiar.

Unul dintre factorii care au alimentat creșterea aurului după 20 august a fost decizia Trezoreriei SUA de a majora semnificativ achizițiile de titluri de stat americane pe termen lung.

Mișcarea arată că, la nivelurile actuale, piața aurului a devenit extrem de sensibilă la modificarea așteptărilor privind politica monetară americană și la evoluția randamentelor obligațiunilor SUA.

Pentru aur, relația cu dobânzile și randamentele obligațiunilor este esențială. Metalul nu generează venituri sub forma unei dobânzi, astfel încât un nivel ridicat al randamentelor obligațiunilor poate reduce atractivitatea sa relativă. În schimb, o perspectivă de lichiditate mai abundentă și preocupările privind stabilitatea financiară pot susține cererea pentru active considerate de refugiu.

Mesajul Fed a declanșat corecția

Raliul aurului a întâlnit însă un obstacol la sfârșitul lunii august, după discursul președintelui Rezervei Federale americane, Kevin Warsh, la simpozionul anual de la Jackson Hole.

Mesajul său a fost interpretat de investitori drept unul „hawkish”, adică favorabil unei politici monetare mai stricte. Warsh a avertizat că Rezerva Federală „va avea de lucru” dacă factorii de decizie de la Washington nu sunt convinși că inflația se îndreaptă într-un mod sustenabil către ținta de 2%.

Pentru piețele financiare, un asemenea mesaj înseamnă posibilitatea unor dobânzi mai ridicate pentru o perioadă mai lungă. Randamentele obligațiunilor pot crește, iar aurul poate intra sub presiune.

Această schimbare a așteptărilor explică, în analiza Tavex, de ce o parte din câștigurile acumulate în prima parte a lunii au fost rapid șterse.

Băncile centrale accelerează cumpărările de aur

Dincolo de volatilitatea provocată de politica monetară americană, există însă un factor structural care susține piața: cererea venită din partea băncilor centrale.

Potrivit datelor prezentate în analiză, achizițiile lunare de aur ale băncilor centrale au crescut de la aproximativ 66 de tone la 100 de tone în iunie 2026.

Creșterea este importantă deoarece cererea instituțională oferă pieței un suport diferit de cel generat de investitorii speculativi. Băncile centrale cumpără aur în principal pentru diversificarea rezervelor și reducerea dependenței de anumite monede și active financiare.

Goldman Sachs estimează că, până la sfârșitul anului, ritmul achizițiilor lunare ale băncilor centrale ar putea ajunge la un nivel de aproape trei ori mai mare decât cel înregistrat înainte de 2022.

În același timp, banca americană estimează că prețul aurului ar putea ajunge la 4.900 de dolari pe uncie troy până la sfârșitul anului.

Geopolitica adaugă o nouă primă de risc

Aurul beneficiază și de un al treilea factor: deteriorarea climatului geopolitic.

În analiza pentru luna august sunt menționate mai multe evoluții care au amplificat incertitudinea: expirarea memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, atacurile din zona Strâmtorii Hormuz, primul atac aerian american asupra unor ținte din Iran de la sfârșitul lunii iulie, misiunea eșuată a directorului CIA la Moscova și reluarea atacurilor intense asupra infrastructurii din Ucraina.

Pentru investitori, acumularea unor asemenea riscuri crește atractivitatea activelor de refugiu.

Aurul are astfel o dublă funcție în actualul context. Pe de o parte, este influențat de variabilele clasice ale pieței financiare – dobânzi, randamente, dolar și lichiditate. Pe de altă parte, cererea sa este alimentată de riscuri geopolitice și de preocupările privind stabilitatea sistemului financiar internațional.

4.900 de dolari, următorul prag urmărit de piață

Estimarea Goldman Sachs de 4.900 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului implică un nou avans față de nivelurile actuale, chiar dacă piața va continua să traverseze perioade de corecție.

Victor Dima consideră că evoluția aurului trebuie privită dincolo de fluctuațiile zilnice și săptămânale. Potrivit acestuia, metalul prețios se află într-un ciclu de creștere care ar putea continua între cinci și zece ani.

La începutul lunii septembrie, în pofida corecției recente, aurul este cu aproximativ 28% mai scump decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu aproximativ 145% peste nivelul de acum cinci ani.

Această performanță schimbă însă și profilul de risc pentru investitori. După o asemenea apreciere, încercarea de a cumpăra exact la minime și de a vinde exact la maxime devine dificilă, mai ales într-o piață influențată simultan de politica Fed, randamentele obligațiunilor, geopolitică și cererea instituțională.

„Buy and hold” versus speculația pe termen scurt

Concluzia analizei Tavex este că investitorii ar trebui să acorde mai multă importanță tendinței de fond decât fluctuațiilor de câteva zile.

„Aurul se află în mod clar într-un ciclu de creștere care ar putea continua între cinci și zece ani”, afirmă Victor Dima.

În opinia sa, pentru investitorii interesați de aur, o strategie de tip „buy and hold”, pe un orizont de cel puțin cinci ani, poate fi mai potrivită decât încercarea de a anticipa mișcările pe termen scurt.

Asta nu înseamnă că prețul nu poate scădea semnificativ. Dimpotrivă, evoluția din a doua jumătate a lunii august demonstrează cât de rapid se poate schimba sentimentul pieței. Însă, dacă achizițiile băncilor centrale se mențin la niveluri ridicate, incertitudinea geopolitică persistă, iar politica monetară americană continuă să genereze preocupări privind stabilitatea financiară, aurul are în continuare argumente pentru menținerea trendului ascendent.

Pentru piața aurului, septembrie începe astfel cu o întrebare esențială: corecția de la 4.650 la aproximativ 4.430 de dolari este începutul unei scăderi mai ample sau doar o pauză într-un ciclu de creștere care poate împinge metalul prețios spre 4.900 de dolari?