Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2575 lei. Digi Communications a urcat 4.76% pe BVB

Publicat la 02.09.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat marți, 1 septembrie 2026, un curs de 5,2575 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0011 lei față de luni. Leul s-a apreciat ușor, ceea ce înseamnă că achizițiile în euro, de la rate la credite până la cumpărături online din magazine europene, sunt ceva mai ieftine astăzi. Pe o săptămână lucrătoare, totuși, moneda europeană s-a scumpit cu 0,07%, semn că mișcarea de azi nu inversează tendința pe termen scurt.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5331 lei, iar francul elvețian la 5,5996 lei. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, reflectând statutul său clasic de refugiu în perioade de incertitudine pe piețele europene. Cei care au credite în franci sau economii denominate în dolari nu resimt schimbări semnificative față de zilele anterioare, variațiile fiind minore.

Ziua a fost marcată de mișcări ample pe Bursa de Valori București, cu un contrast puternic între câștigători și perdanți. Digi Communications și Transgaz au urcat cu aproape 5% fiecare, primele probabil pe optimism legat de expansiunea în telecomunicații, secundele pe fondul așteptărilor privind prețurile la gaze naturale în pragul sezonului rece. La polul opus, Romgaz a scăzut cu peste 10%, o corecție abruptă care sugerează presiuni de vânzare concentrate, posibil legate de ajustări de portofoliu sau știri din sectorul energetic, în timp ce Transelectrica, Banca Transilvania și BRD au înregistrat și ele pierderi semnificative, alimentând îngrijorări cu privire la sectoarele energie și bancar.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2518 5.2547 5.2576 5.2605 5.2575 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug. 31 aug. 01 sept.

Data EUR USD CHF lun., 24 aug. 5.2536 ▼ 4.5037 5.6131 mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099 mie., 26 aug. 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. 5.2586 4.5335 5.6071 mar., 1 sept. ★ 5.2575 ▼ 4.5331 5.5996 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație DIGI Digi Communications 66.00 ▲ 4.76% TGN Transgaz 91.00 ▲ 4.72% ONE One United Properties 33.80 ▼ 1.02% EL Electrica 52.20 ▼ 1.14% SNG Romgaz 16.80 ▼ 10.45% TEL Transelectrica 89.10 ▼ 8.90% TLV Banca Transilvania 34.58 ▼ 5.05% BRD BRD Groupe Société Générale 34.25 ▼ 4.06% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.