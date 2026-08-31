Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2586 lei. Nuclearelectrica +2.69% și Digi Communications -3.67% pe BVB

Publicat la 01.09.2026, 07:00:00

Luni, 31 august 2026, Banca Națională a României a afișat un curs de 5,2586 lei pentru un euro, practic neschimbat față de ziua anterioară: variația a fost de doar 0,0002 lei. Pe parcursul ultimelor șapte zile lucrătoare, moneda europeană s-a apreciat cu 0,01% față de leu, un semnal de stabilitate pentru cei care economisesc în euro sau achită rate în această monedă. Concret, cine are un depozit în euro nu pierde și nu câștigă nimic din mișcarea cursului, cel puțin deocamdată.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5335 lei, iar francul elvețian la 5,6071 lei. Francul rămâne moneda cu cea mai mare valoare față de leu dintre cele trei valute de referință, reflectând în continuare statutul său de refugiu în perioade de incertitudine pe piețele europene. Cei care au credite sau plăți în franci elvețieni suportă în continuare o presiune mai ridicată decât debitorii în euro sau dolari.

Pe Bursa de Valori București, ziua a adus mișcări divergente între sectoare. Nuclearelectrica a avansat cu 2,69%, cel mai probabil pe fondul unui interes crescut față de producătorii de energie cu emisii reduse de carbon, într-un context în care discuțiile despre mixul energetic al României rămân active, iar Transgaz a urcat modest, cu 0,81%. În sens opus, Digi Communications a înregistrat cea mai abruptă scădere a ședinței, minus 3,67%, urmată de Transelectrica cu minus 2,40% și de cei doi mari producători de hidrocarburi, OMV Petrom și Romgaz, fiecare coborând în jurul a 2%, posibil sub presiunea unor prețuri mai scăzute la gaze pe piețele regionale.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2518 5.2547 5.2576 5.2605 5.2586 21 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug. 31 aug.

Data EUR USD CHF vin., 21 aug. 5.2581 ▲ 4.4926 5.6230 lun., 24 aug. 5.2536 ▼ 4.5037 5.6131 mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099 mie., 26 aug. 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194 lun., 31 aug. ★ 5.2586 4.5335 5.6071 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație SNN Nuclearelectrica 64.80 ▲ 2.69% TGN Transgaz 86.90 ▲ 0.81% H2O Hidroelectrica 184.80 ▼ 0.11% EL Electrica 52.80 ▼ 0.75% DIGI Digi Communications 63.00 ▼ 3.67% TEL Transelectrica 97.80 ▼ 2.40% SNP OMV Petrom 1.23 ▼ 2.00% SNG Romgaz 18.76 ▼ 1.99% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.