Banca NATO susținută și de România spera la 100 de miliarde de euro pentru apărare, dar a strâns doar 5 miliarde. De ce ezită marile puteri!

Publicat la 31.08.2026, 10:18:01

Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), proiect susținut de Canada și alte opt state, printre care și România, a reușit să obțină până în luna august angajamente financiare de aproximativ 5 miliarde de euro. Ținta anunțată este însă de 100 de miliarde de euro, potrivit informațiilor Reuters . Diferența este considerabilă și ridică întrebări privind capacitatea viitoarei instituții de a atrage marile puteri economice și, mai ales, de a obține ratingul AAA, esențial pentru accesarea unor finanțări la costuri cât mai mici.

Banca constituită pentru finanțărea industriei de apărare NATO tot încearcă să convingă marile economii ale lumii să intre în proiect înaintea semnării acordului de constituire, programată pentru această toamnă. Problema este că, deocamdată, banii promiși sunt mult sub ambițiile inițiatorilor.

Statele membre ar urma să pună la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de euro capital vărsat, în timp ce banca își propune să mobilizeze alte aproximativ 80 de miliarde de euro, care să poată fi utilizate atunci când este nevoie. În prezent, proiectul este susținut de Canada, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina.

DSRB ar urma să aibă sediul în Canada și să funcționeze ca o instituție financiară dedicată proiectelor din domeniul apărării, securității și rezilienței.

Germania și Marea Britanie nu au spus „da”. Canada încearcă să convingă Anglia

Una dintre cele mai mari probleme pentru noua bancă este lipsa unor membri cu o putere financiară considerabilă. Germania și Marea Britanie, precum și alte state din G7, nu s-au alăturat până acum inițiativei. Germania a participat la discuții în calitate de observator și analizează în continuare proiectul, în timp ce Marea Britanie este una dintre țările pe care Canada încearcă în mod special să le convingă. Atragerea unor state cu economii puternice ar crește nu doar capitalul disponibil, ci și credibilitatea DSRB în fața investitorilor și agențiilor de rating. Pentru statele mari, contribuția inițială solicitată s-ar situa în jurul valorii de un miliard de euro.

Reuters- de ce ezită marile puteri

Potrivit informațiilor obținute de agenția de presă sus amintită, printre problemele ridicate de potențialii membri se numără nivelul contribuțiilor financiare, modul în care va fi guvernată banca și riscul ca noua instituție să dubleze mecanisme de finanțare care există deja.

Însă jurnaliștii lansează aici întrebarea -dacă un guvern are deja un rating de credit foarte bun și se poate împrumuta relativ ieftin de pe piețele internaționale, de ce ar avea nevoie de o bancă intermediară pentru a obține finanțare? DSRB trebuie, practic, să demonstreze că poate face mai mult decât să mute banii dintr-un buzunar financiar în altul. Noua bancă apare într-un moment în care există deja mecanisme importante pentru finanțarea apărării. Un exemplu este programul SAFE al Uniunii Europene, în valoare de 150 de miliarde de euro, destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre. La acesta se adaugă Multilateral Defence Mechanism, o inițiativă dezvoltată de Marea Britanie împreună cu Olanda, Finlanda și Polonia pentru achiziții comune în domeniul apărării. Tocmai această suprapunere parțială îi face pe unii potențiali membri să se întrebe dacă mai este nevoie de o nouă instituție financiară internațională.

Fondatorul DSRB, Rob Murray, susține însă că banca ar avea un rol diferit, ar fi o instituție permanentă, specializată în finanțarea apărării, care ar putea funcționa în paralel cu mecanismele deja existente.

Cu cât lista fondatorilor este mai impresionantă, cu atât cresc șansele ca banca să fie percepută drept o instituție financiară serioasă și nu doar drept încă o inițiativă internațională dedicată apărării.

JPMorgan și Deutsche Bank au sprijinit pregătirea proiectului

În etapa de pregătire, DSRB a beneficiat și de sprijinul sectorului bancar privat. Aproximativ 12 instituții financiare, printre care coloșii JPMorgan și Deutsche Bank, au furnizat împreună circa 10 milioane de dolari sub formă de finanțare sau servicii pentru pregătirea proiectului. Este însă o diferență uriașă între această etapă de pregătire și ”ambiția” baăncii, mobilizarea a 100 de miliarde de euro pentru investiții în apărare.

Dincolo de suma strânsă până acum, adevărata probă pentru DSRB va fi capacitatea de a obține ratingul AAA. Un astfel de calificativ ar permite instituției să se împrumute în condiții avantajoase și, ulterior, să ofere finanțări mai ieftine guvernelor și companiilor din sectorul apărării.

Canada este pregătită să lanseze banca chiar și în formula actuală, cu România în echipă și celelalte alte opt state care susțin proiectul. Totuși, participarea unor economii mari este considerată esențială pentru credibilitatea instituției.