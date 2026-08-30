SUA se tem de un șoc financiar masiv. Prăbușirea yenului poate lovi piețele globale

Publicat la 30.08.2026, 09:07:00

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, avertizează că mișcările dezordonate ale yenului japonez ar putea declanșa închiderea forțată a unor poziții financiare și ar putea destabiliza piețele globale. Efectul final ar putea ajunge până la gospodăriile și companiile americane, prin creșterea costurilor de împrumut, transmite Reuters.

Avertismentul apare într-o scrisoare datată 27 august, publicată de Bessent ca răspuns la solicitarea senatoarei democrate Elizabeth Warren privind intervenția valutară comună a Statelor Unite și Japoniei de la sfârșitul lunii iulie.

Washingtonul și Tokyo au intervenit pentru susținerea yenului

Pe 31 iulie, SUA și Japonia au cumpărat yeni într-o intervenție valutară comună rară, menită să limiteze deprecierea monedei japoneze și să împiedice eventualele turbulențe de pe piața obligațiunilor guvernamentale nipone să se extindă pe piețele internaționale.

Yenul se depreciase până la aproape 164 de yeni pentru un dolar, cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. După intervenție, moneda japoneză s-a apreciat până la 155,20 yeni pentru un dolar, însă revenirea nu a fost de durată.