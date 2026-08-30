SUA se tem de un șoc financiar masiv. Prăbușirea yenului poate lovi piețele globale

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, avertizează că mișcările dezordonate ale yenului japonez ar putea declanșa închiderea forțată a unor poziții financiare și ar putea destabiliza piețele globale. Efectul final ar putea ajunge până la gospodăriile și companiile americane, prin creșterea costurilor de împrumut, transmite Reuters.
Avertismentul apare într-o scrisoare datată 27 august, publicată de Bessent ca răspuns la solicitarea senatoarei democrate Elizabeth Warren privind intervenția valutară comună a Statelor Unite și Japoniei de la sfârșitul lunii iulie.
Washingtonul și Tokyo au intervenit pentru susținerea yenului
Pe 31 iulie, SUA și Japonia au cumpărat yeni într-o intervenție valutară comună rară, menită să limiteze deprecierea monedei japoneze și să împiedice eventualele turbulențe de pe piața obligațiunilor guvernamentale nipone să se extindă pe piețele internaționale.
Yenul se depreciase până la aproape 164 de yeni pentru un dolar, cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. După intervenție, moneda japoneză s-a apreciat până la 155,20 yeni pentru un dolar, însă revenirea nu a fost de durată.
Ulterior, yenul a început din nou să piardă teren, apropiindu-se de pragul de 160 de yeni pentru un dolar. Depășirea acestui nivel este urmărită cu atenție de investitori, deoarece poate crește probabilitatea unei noi intervenții a autorităților japoneze.
De ce este important yenul pentru piețele globale
Problema nu este doar cursul de schimb al monedei japoneze. Bessent avertizează că o depreciere dezordonată a yenului poate provoca închiderea forțată a unor poziții financiare, ceea ce ar putea transmite rapid presiunea către alte piețe.
Astfel de mișcări pot amplifica volatilitatea, pot determina investitorii să vândă active și pot afecta condițiile globale de finanțare. În scenariul descris de secretarul Trezoreriei, turbulențele s-ar putea traduce în cele din urmă prin costuri mai mari de împrumut pentru americani și companiile din SUA.
Presiunea asupra yenului a revenit vineri, când moneda japoneză a trecut temporar de pragul de 160 de yeni pentru un dolar. Mișcarea a avut loc în contextul unor așteptări privind evoluția dobânzilor din SUA, alimentate de declarațiile președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh.
Bessent: „Cea mai bine gestionată criză este cea care nu se produce niciodată”
Bessent a apărat decizia Washingtonului de a interveni pe piața valutară. Potrivit acestuia, Trezoreria SUA a realizat operațiunea prin transformarea unor active valutare din Exchange Stabilization Fund (ESF) în yeni.
Secretarul Trezoreriei a comparat intervenția cu măsurile luate anul trecut pentru sprijinirea Argentinei. Atunci, Washingtonul a utilizat același fond pentru stabilizarea pieței peso-ului și a pus la dispoziția Argentinei o linie de swap valutar de 20 de miliarde de dolari.
„Cea mai bine gestionată criză este cea care nu se produce niciodată”, a declarat Bessent, justificând intervenția americană.
ESF este fondul de rezervă de urgență al Trezoreriei SUA, destinat intervențiilor pe piețele valutare și financiare atunci când autoritățile consideră că există riscuri de destabilizare.
Miza actuală depășește astfel Japonia: un yen care se prăbușește dezordonat poate deveni o problemă pentru piețele globale, iar Washingtonul încearcă să prevină ca presiunile valutare să se transforme într-un nou episod de instabilitate financiară.
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