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Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB

Publicat la 28.08.2026, 07:00:00

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Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB

Banca Națională a României a afișat joi, 27 august 2026, un curs de 5,2588 lei pentru un euro, practic identic cu cel al zilei precedente: variația a fost de un zecime de ban, neglijabilă în orice calcul practic. Totuși, pe o fereastră de șapte zile lucrătoare, moneda europeană s-a apreciat cu 0,26% față de leu, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau care urmează să plătească o rată în valută are, în medie, cu câteva zeci de bani mai mult de achitat pentru fiecare sută de euro.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5161 lei, iar francul elvețian la 5,6046 lei, moneda elvețiană rămânând cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință publicate de BNR. Francul continuă să reflecte statutul său de monedă-refugiu, menținut în contextul incertitudinilor persistente de pe piețele europene, în timp ce dolarul american evoluează mai aproape de nivelurile din ultimele săptămâni, fără mișcări bruște în niciun sens.

La Bursa de Valori București, ziua a aparținut vânzătorilor. Transelectrica a pierdut 2,37%, cea mai abruptă scădere a ședinței, urmată de Transgaz cu minus 1,24%, BRD cu minus 1,10% și Romgaz cu minus 1,01%, companiile din sectorul energetic și utilități fiind clar în centrul presiunii de vânzare, posibil pe fondul unor ajustări de portofoliu sau al unor îngrijorări legate de marjele operaționale în contextul prețurilor la energie. Singura notă pozitivă relevantă a venit de la Digi Communications, care a urcat cu 0,30%, un avans modest care arată mai degrabă rezistență decât avânt. Ziua a confirmat o tendință defensivă pe piața locală de capital.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2411 5.2483 5.2558 5.2630 5.2588 19 aug. 20 aug. 21 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug.
DataEURUSDCHF
mie., 19 aug. 5.2452 4.5190 5.5773
joi, 20 aug. 5.2535 4.4884 5.6398
vin., 21 aug. 5.2581 4.4926 5.6230
lun., 24 aug. 5.2536 4.5037 5.6131
mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099
mie., 26 aug. 5.2589 4.5077 5.6086
joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
DIGI Digi Communications 66.20 ▲ 0.30%
H2O Hidroelectrica 184.80 ▼ 0.11%
SNP OMV Petrom 1.27 ▼ 0.16%
TLV Banca Transilvania 36.90 ▼ 0.27%
TEL Transelectrica 107.20 ▼ 2.37%
TGN Transgaz 87.30 ▼ 1.24%
BRD BRD Groupe Société Générale 36.05 ▼ 1.10%
SNG Romgaz 19.66 ▼ 1.01%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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