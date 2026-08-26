Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2589 lei. BRD Groupe Société Générale a pierdut 3.83% pe BVB

Publicat la 27.08.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat miercuri, 26 august 2026, un curs de 5,2589 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0055 lei față de ședința anterioară. Deprecierea este modestă în termeni absoluți, dar confirmă o tendință: în ultimele șapte zile lucrătoare, leul a cedat 0,28% în fața monedei europene. Pentru un român care economisește în euro sau care urmează să facă o plată în valută, suma în lei necesară este ceva mai mare față de săptămâna trecută.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5077 lei, iar francul elvețian la 5,6086 lei. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, reflectând statutul său tradițional de monedă-refugiu într-un context european în care incertitudinile economice nu au dispărut. Cei care au credite în franci sau plăți contractuale denominate în această monedă resimt constant presiunea unui curs structural ridicat.

La Bursa de Valori București, ziua a aparținut vânzătorilor. BRD Groupe Société Générale a înregistrat cea mai abruptă corecție, de 3,83%, o mișcare care iese din tiparele zilnice obișnuite și sugerează fie presiuni de lichiditate, fie o repoziționare a investitorilor instituționali în contextul unor așteptări revizuite privind sectorul bancar. Transelectrica a scăzut cu 1,96%, OMV Petrom cu 1,47%, iar Nuclearelectrica cu 1,40%, energie și combustibili dominând topul pierderilor. Singurul nume cu o variație pozitivă notabilă a fost One United Properties, care a avansat simbolic 0,14%.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2398 5.2476 5.2555 5.2633 5.2589 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug.

Data EUR USD CHF mar., 18 aug. 5.2442 ▲ 4.5298 5.5801 mie., 19 aug. 5.2452 ▲ 4.5190 5.5773 joi, 20 aug. 5.2535 ▲ 4.4884 5.6398 vin., 21 aug. 5.2581 ▲ 4.4926 5.6230 lun., 24 aug. 5.2536 ▼ 4.5037 5.6131 mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099 mie., 26 aug. ★ 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație ONE One United Properties 34.80 ▲ 0.14% H2O Hidroelectrica 185.00 – 0.00% FP Fondul Proprietatea 0.63 ▼ 0.32% SNG Romgaz 19.86 ▼ 0.50% BRD BRD Groupe Société Générale 36.45 ▼ 3.83% TEL Transelectrica 109.80 ▼ 1.96% SNP OMV Petrom 1.27 ▼ 1.47% SNN Nuclearelectrica 63.60 ▼ 1.40% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.