Revolut lansează propria criptomonedă. EURR este legată de euro și vine cu o nouă divizie de AI

Publicat la 26.08.2026, 16:55:00

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Revolut a lansat EURR, o criptomonedă legată de euro, și a anunțat înființarea unei divizii proprii de cercetare în inteligență artificială. Aplicația financiară a început astăzi lansarea treptată a EURR, stablecoin-ul care este conceput să păstreze valoarea de 1 euro. Pentru început, moneda digitală este disponibilă doar pentru un grup restrâns de clienți din Danemarca, Polonia și Portugalia. Revolut spune că vrea să extindă EURR în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European mai târziu, în 2026. EURR este o monedă digitală construită pentru lumea blockchain, dar legată de euro.

Stablecoinul este susținut de rezerve în euro. Revolut spune că EURR va fi integrat în aplicația sa și va permite clienților eligibili să treacă mai ușor de la euro la criptomonede și invers. Moneda digitală va putea fi folosită și pentru transferuri pe mai multe rețele blockchain și către portofele crypto externe compatibile. Revolut vrea să lege bankingul de lumea crypto. EURR concept să valoreze un euro Prin lansarea EURR, Revolut încearcă să apropie sistemul financiar tradițional de piața criptomonedelor. Utilizatorii pot transforma mai ușor euro în active digitale și să poată muta bani între sistemul bancar și blockchain. Emil Urmanshin, șeful departamentului de criptomonede și inițiative noi al Revolut, spune că EURR va conecta zeci de milioane de clienți ai companiei la finanțele on-chain.

EURR nu este un depozit bancar și nu beneficiază de protecția schemelor de garantare a depozitelor. Ca orice crypto, stablecoinul implică riscuri. Revolut avertizează că investitorii își pot pierde capitalul și că se pot aplica taxe pe eventualele câștiguri. EURR este conceput să valoreze un euro, însă această caracteristică nu trebuie confundată cu garanția oferită de un depozit bancar. În paralel cu lansarea EURR, Revolut a anunțat și crearea Revolut Research, o divizie dedicată cercetării în inteligență artificială și machine learning. Unul dintre proiectele importante este un model dezvoltat de Revolut împreună cu NVIDIA. Potrivit companiei, tehnologia ar putea fi folosită pentru identificarea fraudelor, evaluarea riscurilor și oferirea unor recomandări financiare mai bine adaptate clienților.Revolut susține că testele sale au arătat rezultate mai bune în identificarea fraudelor și a riscului de neplată. Aceste rezultate sunt însă prezentate de companie și nu reprezintă o evaluare independentă.

Revolut raportează peste 4,5 milioane de clienți români Revolut are în prezent peste 80 de milioane de clienți cu cont personal la nivel mondial și peste 16 milioane de utilizatori ai serviciilor sale de criptomonede. România este una dintre piețele importante pentru companie, Revolut raportând peste 4,5 milioane de clienți români.