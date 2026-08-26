Curs BNR valabil 27 august 2026: Euro urcă la 5.2589 lei. Cât costă un dolar

Publicat la 26.08.2026, 13:30:29

Banca Națională a României a publicat miercuri, 26 august 2026, cursul de referință valabil pentru joi, 27 august 2026. Euro a avansat ușor față de leu, ajungând la 5,2589 RON, cu 0,0055 RON mai mult față de ședința anterioară, ceea ce reprezintă o creștere de 0,10%. Dolarul american a fost cotat la 4,5077 RON, lira sterlină la 6,1429 RON, iar francul elvețian la 5,6086 RON.

Aprecierea modestă a euro față de leu nu produce efecte semnificative imediate asupra puterii de cumpărare a românilor, însă confirmă o presiune continuă asupra monedei naționale. Cei care fac plăți în euro, fie că este vorba despre rate la credite în valută, facturi pentru servicii sau achiziții din afara țării, vor suporta un cost marginal mai ridicat față de ziua precedentă. Per ansamblu, variația de 0,10% rămâne în limitele fluctuațiilor obișnuite ale pieței.

Pe piețele valutare internaționale, leul se menține relativ stabil, fără mișcări bruște care să semnaleze tensiuni speculative sau presiuni externe ieșite din comun. Evoluția cursului este urmărită cu atenție în contextul în care inflația și politica monetară a BNR continuă să influențeze echilibrul dintre cererea și oferta de valută pe piața locală.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2589 ▲ +0.0055 +0.10% USD Dolar american 4.5077 ▲ +0.0063 +0.14% GBP Liră sterlină 6.1429 ▲ +0.0004 +0.01% CHF Franc elvețian 5.6086 ▼ -0.0013 -0.02% HUF Forint maghiar (100) 1.4592 ▲ +0.0001 +0.46% JPY Yen japonez (100) 2.8352 ▲ +0.0001 +0.33% PLN Zlot polonez 1.2234 ▲ +0.0030 +0.25% CZK Coroană cehă 0.2184 ▲ +0.0003 +0.14%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 27 august 2026.