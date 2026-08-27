Curs BNR valabil 28 august 2026: 1 euro = 5.2588 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 27.08.2026, 13:30:32

Banca Națională a României a publicat joi, 27 august 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de vineri, 28 august 2026. Euro se tranzacționează la 5,2588 lei, practic neschimbat față de ședința anterioară, variația fiind infimă: minus 0,0001 lei, adică sub pragul de 0,01%. Dolarul american este cotat la 4,5161 lei, lira sterlină la 6,1316 lei, iar francul elvețian la 5,6046 lei.

Stabilitatea cursului euro-leu este semnalul cel mai relevant pentru cetățeni în această zi. Cei care au rate la credite în euro, plăți programate în valută sau urmează să schimbe bani pentru vacanță sau cumpărături nu vor resimți nicio diferență față de ziua precedentă. O variație de sub un sfert de ban nu are niciun efect practic asupra puterii de cumpărare sau a costului unui împrumut.

În lipsa unor mișcări semnificative pe piața valutară internă, leul continuă să evolueze într-un interval îngust față de moneda europeană, tendință observată și în ultimele săptămâni. Contextul extern rămâne marcat de prudența băncilor centrale din zona euro și de incertitudini legate de creșterea economică globală, factori care mențin, deocamdată, presiunile valutare la un nivel redus pentru moneda națională.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2588 ▼ -0.0001 -0.00% USD Dolar american 4.5161 ▲ +0.0084 +0.19% GBP Liră sterlină 6.1316 ▼ -0.0113 -0.18% CHF Franc elvețian 5.6046 ▼ -0.0040 -0.07% HUF Forint maghiar (100) 1.4422 ▼ -0.0002 -1.17% JPY Yen japonez (100) 2.8321 ▼ -0.0000 -0.11% PLN Zlot polonez 1.2142 ▼ -0.0092 -0.75% CZK Coroană cehă 0.2177 ▼ -0.0007 -0.32%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 28 august 2026.