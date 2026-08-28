money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRedacția money.ro

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2584 lei. BRD Groupe Société Générale a urcat 0.42% pe BVB

Publicat la 29.08.2026, 07:00:00

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2584 lei. BRD Groupe Société Générale a urcat 0.42% pe BVB

Banca Națională a României a afișat vineri, 28 august 2026, un curs de 5,2584 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0004 lei față de joi. Aprecierea e simbolică în termeni absoluți, dar confirmă că leul rezistă relativ stabil în fața monedei europene. Pe o săptămână de tranzacționare, euro s-a scumpit cu 0,09% față de acum șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau plătește rate în valută nu simte o presiune semnificativă, cel puțin deocamdată.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5171 lei, iar francul elvețian la 5,6194 lei. Diferența consistentă dintre franc și euro, de aproape 36 de bani, reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ refugiu, cerut mai ales în perioade de incertitudine pe piețele europene. Cei care au credite în franci rămân expuși la un curs semnificativ mai ridicat decât în anii de referință ai contractelor vechi.

Pe Bursa de Valori București, ziua a adus mișcări inegale, cu sectorul energetic în centrul presiunilor negative. Transelectrica a pierdut 6,53%, iar Electrica a coborât cu 4,66%, scăderi care sugerează fie ajustări după o perioadă de supraevaluare, fie îngrijorări legate de evoluția tarifelor reglementate sau a marjelor operaționale în contextul prețurilor la energie. Romgaz și OMV Petrom au completat tabloul sectorului în retragere, în timp ce BRD a înregistrat un plus modest de 0,42%, iar Hidroelectrica a avansat cu 0,11%, semn că piața nu a intrat într-o corecție generalizată.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2518 5.2547 5.2576 5.2605 5.2584 20 aug. 21 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug.
DataEURUSDCHF
joi, 20 aug. 5.2535 4.4884 5.6398
vin., 21 aug. 5.2581 4.4926 5.6230
lun., 24 aug. 5.2536 4.5037 5.6131
mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099
mie., 26 aug. 5.2589 4.5077 5.6086
joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046
vin., 28 aug. 5.2584 4.5171 5.6194

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
BRD BRD Groupe Société Générale 36.20 ▲ 0.42%
H2O Hidroelectrica 185.00 ▲ 0.11%
TLV Banca Transilvania 36.90 – 0.00%
SNN Nuclearelectrica 63.10 – 0.00%
TEL Transelectrica 100.20 ▼ 6.53%
EL Electrica 53.20 ▼ 4.66%
SNG Romgaz 19.14 ▼ 2.64%
SNP OMV Petrom 1.25 ▼ 1.42%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă
Piețe financiare

BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Cum funcționează dividendele la BVB
Piețe financiare

Cum funcționează dividendele la BVB

Curs BNR valabil 29 august 2026: 1 euro = 5.2584 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna
Piețe financiare

Curs BNR valabil 29 august 2026: 1 euro = 5.2584 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB

Curs BNR valabil 28 august 2026: 1 euro = 5.2588 lei. Leul câștigă ușor teren
Piețe financiare

Curs BNR valabil 28 august 2026: 1 euro = 5.2588 lei. Leul câștigă ușor teren