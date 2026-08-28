Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2584 lei. BRD Groupe Société Générale a urcat 0.42% pe BVB

Publicat la 29.08.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat vineri, 28 august 2026, un curs de 5,2584 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0004 lei față de joi. Aprecierea e simbolică în termeni absoluți, dar confirmă că leul rezistă relativ stabil în fața monedei europene. Pe o săptămână de tranzacționare, euro s-a scumpit cu 0,09% față de acum șapte zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau plătește rate în valută nu simte o presiune semnificativă, cel puțin deocamdată.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5171 lei, iar francul elvețian la 5,6194 lei. Diferența consistentă dintre franc și euro, de aproape 36 de bani, reflectă statutul tradițional al monedei elvețiene ca activ refugiu, cerut mai ales în perioade de incertitudine pe piețele europene. Cei care au credite în franci rămân expuși la un curs semnificativ mai ridicat decât în anii de referință ai contractelor vechi.

Pe Bursa de Valori București, ziua a adus mișcări inegale, cu sectorul energetic în centrul presiunilor negative. Transelectrica a pierdut 6,53%, iar Electrica a coborât cu 4,66%, scăderi care sugerează fie ajustări după o perioadă de supraevaluare, fie îngrijorări legate de evoluția tarifelor reglementate sau a marjelor operaționale în contextul prețurilor la energie. Romgaz și OMV Petrom au completat tabloul sectorului în retragere, în timp ce BRD a înregistrat un plus modest de 0,42%, iar Hidroelectrica a avansat cu 0,11%, semn că piața nu a intrat într-o corecție generalizată.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2518 5.2547 5.2576 5.2605 5.2584 20 aug. 21 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug.

Data EUR USD CHF joi, 20 aug. 5.2535 ▲ 4.4884 5.6398 vin., 21 aug. 5.2581 ▲ 4.4926 5.6230 lun., 24 aug. 5.2536 ▼ 4.5037 5.6131 mar., 25 aug. 5.2534 4.5014 5.6099 mie., 26 aug. 5.2589 ▲ 4.5077 5.6086 joi, 27 aug. 5.2588 4.5161 5.6046 vin., 28 aug. ★ 5.2584 4.5171 5.6194 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație BRD BRD Groupe Société Générale 36.20 ▲ 0.42% H2O Hidroelectrica 185.00 ▲ 0.11% TLV Banca Transilvania 36.90 – 0.00% SNN Nuclearelectrica 63.10 – 0.00% TEL Transelectrica 100.20 ▼ 6.53% EL Electrica 53.20 ▼ 4.66% SNG Romgaz 19.14 ▼ 2.64% SNP OMV Petrom 1.25 ▼ 1.42% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.