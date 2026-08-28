Cum funcționează dividendele la BVB

Publicat la 28.08.2026, 17:08:56

Compania propune distribuirea profitului, iar acționarii aprobă dividendul în cadrul Adunării Generale. Ulterior, sunt stabilite câteva date importante: ex-date, data de înregistrare și data plății .

Dividendele sunt una dintre principalele modalități prin care investitorii pot obține venituri din acțiunile cumpărate la Bursa de Valori București (BVB). Atunci când o companie are profit și decide să distribuie o parte din acesta acționarilor, plata se face sub forma dividendelor.

Pentru a beneficia de dividend, investitorul trebuie să dețină acțiunile până la data relevantă pentru acordarea dreptului la dividend. Nu este necesar să păstreze acțiunile până în ziua în care banii sunt efectiv virați.

De exemplu, pentru 1.000 de acțiuni și un dividend brut de 1 leu pe acțiune, investitorul primește 1.000 de lei brut.

Începând cu 2026, dividendele distribuite persoanelor fizice sunt impozitate cu 16%, potrivit legislației fiscale în vigoare, impozitul fiind reținut la sursă.

Ce este randamentul dividendului

Investitorii urmăresc și „dividend yield”, calculat astfel:

Dividend pe acțiune ÷ prețul acțiunii × 100.

Un randament mare nu înseamnă însă automat o investiție bună. Prețul acțiunii poate scădea, iar compania poate reduce sau elimina dividendul în anii următori.

De aceea, înainte de a cumpăra o acțiune pentru dividend, este important să fie analizate profitul companiei, datoriile, fluxul de numerar și istoricul distribuțiilor.

Informațiile despre dividendele companiilor listate pot fi verificate pe site-ul oficial al BVB, în secțiunea dedicată dividendelor.

BVB – Info Dividend

Pe scurt, dividendul poate fi o sursă importantă de venit pentru investitori, dar nu trebuie confundat cu un câștig garantat.

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