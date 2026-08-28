money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareDenisa Gelatu

Cum funcționează dividendele la BVB

Publicat la 28.08.2026, 17:08:56

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Cum funcționează dividendele la BVB

Dividendele sunt una dintre principalele modalități prin care investitorii pot obține venituri din acțiunile cumpărate la Bursa de Valori București (BVB). Atunci când o companie are profit și decide să distribuie o parte din acesta acționarilor, plata se face sub forma dividendelor.

Cum se acordă dividendele

Compania propune distribuirea profitului, iar acționarii aprobă dividendul în cadrul Adunării Generale. Ulterior, sunt stabilite câteva date importante: ex-date, data de înregistrare și data plății.

Pentru a beneficia de dividend, investitorul trebuie să dețină acțiunile până la data relevantă pentru acordarea dreptului la dividend. Nu este necesar să păstreze acțiunile până în ziua în care banii sunt efectiv virați.

Cât primește un investitor

Calculul este simplu:

Număr de acțiuni × dividendul pe acțiune = dividendul brut.

De exemplu, pentru 1.000 de acțiuni și un dividend brut de 1 leu pe acțiune, investitorul primește 1.000 de lei brut.

Începând cu 2026, dividendele distribuite persoanelor fizice sunt impozitate cu 16%, potrivit legislației fiscale în vigoare, impozitul fiind reținut la sursă.

Ce este randamentul dividendului

Investitorii urmăresc și „dividend yield”, calculat astfel:

Dividend pe acțiune ÷ prețul acțiunii × 100.

Un randament mare nu înseamnă însă automat o investiție bună. Prețul acțiunii poate scădea, iar compania poate reduce sau elimina dividendul în anii următori.

De aceea, înainte de a cumpăra o acțiune pentru dividend, este important să fie analizate profitul companiei, datoriile, fluxul de numerar și istoricul distribuțiilor.

Informațiile despre dividendele companiilor listate pot fi verificate pe site-ul oficial al BVB, în secțiunea dedicată dividendelor.

BVB – Info Dividend

Pe scurt, dividendul poate fi o sursă importantă de venit pentru investitori, dar nu trebuie confundat cu un câștig garantat.

Sursă foto: Pexels.com

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă
Piețe financiare

BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Curs BNR valabil 29 august 2026: 1 euro = 5.2584 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna
Piețe financiare

Curs BNR valabil 29 august 2026: 1 euro = 5.2584 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2588 lei. Digi Communications +0.30% și Transelectrica -2.37% pe BVB

Curs BNR valabil 28 august 2026: 1 euro = 5.2588 lei. Leul câștigă ușor teren
Piețe financiare

Curs BNR valabil 28 august 2026: 1 euro = 5.2588 lei. Leul câștigă ușor teren

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2589 lei. BRD Groupe Société Générale a pierdut 3.83% pe BVB
Piețe financiare

Cursul BNR valabil azi: euro la 5.2589 lei. BRD Groupe Société Générale a pierdut 3.83% pe BVB