Curs BNR valabil 29 august 2026: 1 euro = 5.2584 lei. Leul s-a apreciat toată săptămâna

Publicat la 28.08.2026, 13:31:15

Banca Națională a României a publicat vineri, 28 august 2026, cursul de schimb valabil pentru data de 29 august 2026. Euro este cotat la 5,2584 RON, în scădere marginală față de joi cu 0,0004 lei, respectiv 0,01%. Dolarul american a fost fixat la 4,5171 RON, lira sterlină la 6,1347 RON, iar francul elvețian la 5,6194 RON.

Variația de astăzi este nesemnificativă în termeni practici și nu aduce schimbări perceptibile pentru români în tranzacțiile zilnice. O mișcare de 0,0004 lei la euro înseamnă, de exemplu, o diferență de aproximativ 4 bani la un schimb de 100 de euro, sumă fără impact real asupra puterii de cumpărare sau a costurilor pentru cei care călătoresc, fac cumpărături online în valută ori au rate în euro.

Privind evoluția din această săptămână, cursul EUR/RON a oscilat într-un interval foarte îngust, între 5,2534 RON marți și 5,2589 RON miercuri, o diferență totală de doar 0,0055 lei. Săptămâna a debutat cu valori ușor mai scăzute față de mijlocul intervalului, a înregistrat un vârf miercuri, după care a revenit treptat. Această stabilitate reflectă un climat valutar echilibrat, fără presiuni externe sau interne majore care să fi influențat cursul în perioada analizată.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2584 ▼ -0.0004 -0.01% USD Dolar american 4.5171 ▲ +0.0010 +0.02% GBP Liră sterlină 6.1347 ▲ +0.0031 +0.05% CHF Franc elvețian 5.6194 ▲ +0.0148 +0.26% HUF Forint maghiar (100) 1.4430 ▲ +0.0000 +0.06% JPY Yen japonez (100) 2.8292 ▼ -0.0000 -0.10% PLN Zlot polonez 1.2135 ▼ -0.0007 -0.06% CZK Coroană cehă 0.2178 ▲ +0.0001 +0.05%

Evoluția EUR/RON în această săptămână

lun. mar. mie. joi vin. 5.2536 5.2534 5.2589 5.2588 5.2584

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 29 august 2026.