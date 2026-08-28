BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Introducere
Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 24-28 august 2026 într-o notă de incertitudine, marcată de volatilitate ridicată pe segmentul energetic și financiar. Volumul total tranzacționat a ajuns la 53,5 milioane de acțiuni, practic stabil comparativ cu săptămâna precedentă (53,8 milioane), ceea ce sugerează o activitate moderată a investitorilor în această perioada estivală.
🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|Nuclearelectrica (SNN)
|64.80 RON
|+0.47%
|-0.31%
|Prime Kapital (STK)
|62.00 RON
|+0.00%
|+0.00%
|Hidroelectrica (H2O)
|184.80 RON
|-0.11%
|-0.43%
|Conpet (COTE)
|76.20 RON
|-0.26%
|-1.29%
|MedLife (M)
|11.14 RON
|-1.42%
|-2.87%
🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|Transelectrica (TEL)
|97.80 RON
|-12.68%
|+0.00%
|Electrica (EL)
|52.80 RON
|-6.88%
|+6.33%
|Romgaz (SNG)
|18.76 RON
|-6.01%
|+4.63%
|Digi Communications (DIGI)
|63.00 RON
|-5.83%
|+1.80%
|BRD Groupe Société Générale (BRD)
|35.70 RON
|-5.80%
|+2.30%
📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni
|Companie
|Preț
|Volum săpt.
|Variație
|OMV Petrom (SNP)
|1.23 RON
|29.52M acțiuni
|-4.97%
|Fondul Proprietatea (FP)
|0.61 RON
|5.73M acțiuni
|-2.86%
|Aquila Part Prod Com (AQ)
|1.72 RON
|5.07M acțiuni
|-3.11%
|Teraplast (TRP)
|0.42 RON
|4.57M acțiuni
|-1.51%
|Romgaz (SNG)
|18.76 RON
|2.24M acțiuni
|-6.01%
Piața a fost dominată de o vânzare masivă în rândul companiilor din sectorul energetic și băncilor, cu scăderi care au depășit în unele cazuri 12 procente. Printre puținele valori care au rezistat sau s-au apreciat se numără Nuclearelectrica, singurul mare câștigător al săptămânii, ceea ce reflectă o preferință selectivă a investitorilor pentru anumite segmente ale energeticii.
Pierzătorii săptămânii: energetica și finanțele în declin
Cel mai semnificativ declin a fost înregistrat de Transelectrica (TEL), care a pierdut 12,68 la sută și s-a tranzacționat la 97,80 RON. Compania de transport al energiei electrice a fost urmată de o serie de pierzeri masive în sectorul energetic: Electrica (EL) a scăzut 6,88 la sută la 52,80 RON, iar Romgaz (SNG) a cedat 6,01 la sută, ajungând la 18,76 RON. Aceste scăderi pot fi atribuite unor factori macroeconomici sau anticipărilor nefavorabile referitoare la reglementări în sector. Sectorul financiar-bancar a fost de asemenea sub presiune, cu BRD Groupe Société Générale (BRD) cedând 5,80 la sută la 35,70 RON. Digi Communications (DIGI) a închis săptămâna cu o scădere de 5,83 la sută.
Câștigătorii săptămânii: rezistență pe nucleară
Într-o piață dominată de pesimism, Nuclearelectrica (SNN) a fost oaza de stabilitate relativă, cu o apreciere de 0,47 la sută și un preț de 64,80 RON. Această evoluție pozitivă sugerează că investitorii consideră energia nucleară o alternativă sigură în contextul schimbărilor energetice globale. Prime Kapital (STK) a rămas stagnantă la 62,00 RON, iar valorile precum Hidroelectrica și Conpet au înregistrat mici deprecieri.