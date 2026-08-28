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BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Publicat la 28.08.2026, 18:31:37

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BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Introducere

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 24-28 august 2026 într-o notă de incertitudine, marcată de volatilitate ridicată pe segmentul energetic și financiar. Volumul total tranzacționat a ajuns la 53,5 milioane de acțiuni, practic stabil comparativ cu săptămâna precedentă (53,8 milioane), ceea ce sugerează o activitate moderată a investitorilor în această perioada estivală.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută
Nuclearelectrica (SNN) 64.80 RON +0.47% -0.31%
Prime Kapital (STK) 62.00 RON +0.00% +0.00%
Hidroelectrica (H2O) 184.80 RON -0.11% -0.43%
Conpet (COTE) 76.20 RON -0.26% -1.29%
MedLife (M) 11.14 RON -1.42% -2.87%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută
Transelectrica (TEL) 97.80 RON -12.68% +0.00%
Electrica (EL) 52.80 RON -6.88% +6.33%
Romgaz (SNG) 18.76 RON -6.01% +4.63%
Digi Communications (DIGI) 63.00 RON -5.83% +1.80%
BRD Groupe Société Générale (BRD) 35.70 RON -5.80% +2.30%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație
OMV Petrom (SNP) 1.23 RON 29.52M acțiuni -4.97%
Fondul Proprietatea (FP) 0.61 RON 5.73M acțiuni -2.86%
Aquila Part Prod Com (AQ) 1.72 RON 5.07M acțiuni -3.11%
Teraplast (TRP) 0.42 RON 4.57M acțiuni -1.51%
Romgaz (SNG) 18.76 RON 2.24M acțiuni -6.01%

Piața a fost dominată de o vânzare masivă în rândul companiilor din sectorul energetic și băncilor, cu scăderi care au depășit în unele cazuri 12 procente. Printre puținele valori care au rezistat sau s-au apreciat se numără Nuclearelectrica, singurul mare câștigător al săptămânii, ceea ce reflectă o preferință selectivă a investitorilor pentru anumite segmente ale energeticii.

Pierzătorii săptămânii: energetica și finanțele în declin

Cel mai semnificativ declin a fost înregistrat de Transelectrica (TEL), care a pierdut 12,68 la sută și s-a tranzacționat la 97,80 RON. Compania de transport al energiei electrice a fost urmată de o serie de pierzeri masive în sectorul energetic: Electrica (EL) a scăzut 6,88 la sută la 52,80 RON, iar Romgaz (SNG) a cedat 6,01 la sută, ajungând la 18,76 RON. Aceste scăderi pot fi atribuite unor factori macroeconomici sau anticipărilor nefavorabile referitoare la reglementări în sector. Sectorul financiar-bancar a fost de asemenea sub presiune, cu BRD Groupe Société Générale (BRD) cedând 5,80 la sută la 35,70 RON. Digi Communications (DIGI) a închis săptămâna cu o scădere de 5,83 la sută.

Câștigătorii săptămânii: rezistență pe nucleară

Într-o piață dominată de pesimism, Nuclearelectrica (SNN) a fost oaza de stabilitate relativă, cu o apreciere de 0,47 la sută și un preț de 64,80 RON. Această evoluție pozitivă sugerează că investitorii consideră energia nucleară o alternativă sigură în contextul schimbărilor energetice globale. Prime Kapital (STK) a rămas stagnantă la 62,00 RON, iar valorile precum Hidroelectrica și Conpet au înregistrat mici deprecieri.

Date preluate de pe Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.

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