BVB în săptămâna 24-28 august 2026: Energetica sub presiune, Nuclearelectrica rezistă

Publicat la 28.08.2026, 18:31:37

Introducere

Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 24-28 august 2026 într-o notă de incertitudine, marcată de volatilitate ridicată pe segmentul energetic și financiar. Volumul total tranzacționat a ajuns la 53,5 milioane de acțiuni, practic stabil comparativ cu săptămâna precedentă (53,8 milioane), ceea ce sugerează o activitate moderată a investitorilor în această perioada estivală.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Nuclearelectrica (SNN) 64.80 RON +0.47% -0.31% Prime Kapital (STK) 62.00 RON +0.00% +0.00% Hidroelectrica (H2O) 184.80 RON -0.11% -0.43% Conpet (COTE) 76.20 RON -0.26% -1.29% MedLife (M) 11.14 RON -1.42% -2.87%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Transelectrica (TEL) 97.80 RON -12.68% +0.00% Electrica (EL) 52.80 RON -6.88% +6.33% Romgaz (SNG) 18.76 RON -6.01% +4.63% Digi Communications (DIGI) 63.00 RON -5.83% +1.80% BRD Groupe Société Générale (BRD) 35.70 RON -5.80% +2.30%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.23 RON 29.52M acțiuni -4.97% Fondul Proprietatea (FP) 0.61 RON 5.73M acțiuni -2.86% Aquila Part Prod Com (AQ) 1.72 RON 5.07M acțiuni -3.11% Teraplast (TRP) 0.42 RON 4.57M acțiuni -1.51% Romgaz (SNG) 18.76 RON 2.24M acțiuni -6.01%

Piața a fost dominată de o vânzare masivă în rândul companiilor din sectorul energetic și băncilor, cu scăderi care au depășit în unele cazuri 12 procente. Printre puținele valori care au rezistat sau s-au apreciat se numără Nuclearelectrica, singurul mare câștigător al săptămânii, ceea ce reflectă o preferință selectivă a investitorilor pentru anumite segmente ale energeticii.

Pierzătorii săptămânii: energetica și finanțele în declin

Cel mai semnificativ declin a fost înregistrat de Transelectrica (TEL), care a pierdut 12,68 la sută și s-a tranzacționat la 97,80 RON. Compania de transport al energiei electrice a fost urmată de o serie de pierzeri masive în sectorul energetic: Electrica (EL) a scăzut 6,88 la sută la 52,80 RON, iar Romgaz (SNG) a cedat 6,01 la sută, ajungând la 18,76 RON. Aceste scăderi pot fi atribuite unor factori macroeconomici sau anticipărilor nefavorabile referitoare la reglementări în sector. Sectorul financiar-bancar a fost de asemenea sub presiune, cu BRD Groupe Société Générale (BRD) cedând 5,80 la sută la 35,70 RON. Digi Communications (DIGI) a închis săptămâna cu o scădere de 5,83 la sută.

Câștigătorii săptămânii: rezistență pe nucleară

Într-o piață dominată de pesimism, Nuclearelectrica (SNN) a fost oaza de stabilitate relativă, cu o apreciere de 0,47 la sută și un preț de 64,80 RON. Această evoluție pozitivă sugerează că investitorii consideră energia nucleară o alternativă sigură în contextul schimbărilor energetice globale. Prime Kapital (STK) a rămas stagnantă la 62,00 RON, iar valorile precum Hidroelectrica și Conpet au înregistrat mici deprecieri.