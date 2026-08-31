Curs BNR valabil 1 septembrie 2026: 1 euro = 5.2586 lei. Leul pierde ușor teren

Publicat la 31.08.2026, 13:31:16

Banca Națională a României a publicat luni, 31 august 2026, cursul de referință valabil pentru marți, 1 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2586 lei, în creștere marginală față de ședința anterioară cu doar 0,0002 lei, o variație practic nesemnificativă care indică o stabilitate pronunțată a perechii EUR/RON în această perioadă. Dolarul american se tranzacționează la 4,5335 lei, lira sterlină la 6,1396 lei, iar francul elvețian la 5,6071 lei.

Pentru români, o variație atât de redusă a cursului euro nu produce niciun efect practic vizibil. Prețurile produselor importate, ratele creditelor în valută și facturile în euro rămân la niveluri similare cu cele din zilele precedente. Stabilitatea cursului este, în general, un semnal pozitiv pentru predictibilitatea bugetelor personale și pentru planificarea cheltuielilor, mai ales în contextul în care septembrie aduce, de regulă, o serie de costuri suplimentare legate de începutul anului școlar și de revenirea din concedii.

Pe plan mai larg, liniștea de pe piața valutară locală reflectă un echilibru temporar între cererea și oferta de valută, fără presiuni externe majore în această sesiune. Evolutia cursului în perioada imediat următoare va depinde de datele macroeconomice publicate la nivel european și american, dar și de deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, care continuă să influențeze apetitul investitorilor față de monedele din regiune.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2586 ▲ +0.0002 +0.00% USD Dolar american 4.5335 ▲ +0.0164 +0.36% GBP Liră sterlină 6.1396 ▲ +0.0049 +0.08% CHF Franc elvețian 5.6071 ▼ -0.0123 -0.22% HUF Forint maghiar (100) 1.4435 ▲ +0.0000 +0.03% JPY Yen japonez (100) 2.8381 ▲ +0.0001 +0.31% PLN Zlot polonez 1.2151 ▲ +0.0016 +0.13% CZK Coroană cehă 0.2180 ▲ +0.0002 +0.09%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 1 septembrie 2026.