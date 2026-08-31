BREAKING. Bursa se prăbușește. Scădere dramatică în ultima zi a verii

Publicat la 31.08.2026, 18:01:49

Bursa de Valori București (BVB) scade puternic luni, 31 august, în ultima zi de vară. Toți indicii pierd masiv azi - în frunte cu indicele principal BET, care ajunge la 33.743,73 de puncte marcând doar azi o scădere de 3,61%. Chiar și vedetele bursei de la București - Banca Transilvania, Romgaz, BRD, Cris-Tim - sunt pe minus puternic. Lichiditatea BVB este luni ușor peste media anuală.