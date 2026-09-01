Curs BNR valabil 2 septembrie 2026: 1 euro = 5.2575 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 01.09.2026, 13:30:29

Banca Națională a României a publicat marți, 1 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de 2 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2575 RON, în scădere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0011 lei, adică aproximativ 0,02%. Dolarul american se tranzacționează la 4,5331 RON, lira sterlină la 6,1398 RON, iar francul elvețian la 5,5996 RON.

Mișcarea monedei europene față de leu este minimă și nu produce efecte practice pentru populație. O astfel de variație de două sutimi de procent înseamnă că, la un schimb de 1.000 de euro, diferența față de ziua precedentă este de aproximativ 1,10 lei, sumă nesemnificativă pentru tranzacțiile obișnuite. Stabilitatea cursului EUR/RON rămâne o caracteristică a perioadei recente, BNR menținând un control ferm asupra fluctuațiilor pe piața valutară.

Pentru cei care urmăresc cursul în scopuri practice, fie că este vorba de rate la credite în valută, achiziții online sau călătorii în afara țării, datele de astăzi nu semnalează nicio presiune semnificativă asupra leului. Contextul regional și european rămâne un factor important de urmărit în lunile următoare, în condițiile în care politica monetară a Băncii Centrale Europene continuă să influențeze dinamica valutelor din zona euro și din statele candidate la adoptarea monedei unice.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2575 ▼ -0.0011 -0.02% USD Dolar american 4.5331 ▼ -0.0004 -0.01% GBP Liră sterlină 6.1398 ▲ +0.0002 +0.00% CHF Franc elvețian 5.5996 ▼ -0.0075 -0.13% HUF Forint maghiar (100) 1.4332 ▼ -0.0001 -0.71% JPY Yen japonez (100) 2.8332 ▼ -0.0000 -0.17% PLN Zlot polonez 1.2132 ▼ -0.0019 -0.16% CZK Coroană cehă 0.2176 ▼ -0.0004 -0.18%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 2 septembrie 2026.