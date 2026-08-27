Angela Merkel vine în România. Fostul cancelar al Germaniei își prezintă memoriile la Ateneul Român

Publicat la 27.08.2026, 15:05:00

Angela Merkel revine în atenția publicului român, de această dată în calitate de autor. Fostul cancelar federal al Germaniei va fi prezentă la București, la invitația editurii Litera, pentru lansarea și prezentarea volumului său de memorii. Cartea, intitulată „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”, urmărește parcursul personal și politic al Angelei Merkel și oferă o perspectivă asupra celor 16 ani în care aceasta s-a aflat în fruntea guvernului german.Vizita fostului cancelar va include două întâlniri cu publicul.

Angela Merkel vine la București. Fostul cancelar al Germaniei se întâlnește cu cititorii români și își prezintă volumul de memorii „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021” (Freiheit. Erinnerungen 1954–2021-n.r.). Una dintre cele mai importante figuri politice europene ale ultimelor decenii va participa la două evenimente publice organizate marți, 1 septembrie, la București, inclusiv un dialog cu Emil Hurezeanu pe scena Ateneului Român.

Primul eveniment este programat marți, 1 septembrie, între orele 16.00 și 17.30, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu. Angela Merkel va participa la o sesiune de autografe și la o întâlnire cu cititorii români. Evenimentul va fi găzduit de Ioana Bâldea Constantinescu, director de Comunicare și Imagine al editurii Litera. Accesul este gratuit, însă participarea se face în baza unei rezervări nominale prin platforma Eventboo ( PROGRAMĂRI ).

Angela Merkel, întâlnire cu cititorii la Librăria Humanitas de la Cișmigiu

Seara, Angela Merkel va ajunge la Ateneul Român, unde va participa la un dialog public dedicat volumului său de memorii. Evenimentul începe la ora 19.00, iar fostul cancelar german va discuta cu Emil Hurezeanu, personalitate cunoscută atât prin activitatea sa jurnalistică, cât și prin cariera diplomatică. Dialogul va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu.

Pe scena Ateneului Român, Angela Merkel (72 ani) va vorbi despre experiența sa politică, despre perioada în care a condus Germania și despre libertate, una dintre temele centrale ale cărții sale.

Ultimele bilete pentru eveniment au fost puse în vânzare prin platforma Eventbook.

„Libertatea” văzută de Angela Merkel

În volumul „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”, Angela Merkel privește retrospectiv asupra unei perioade marcate de transformări politice majore și de confruntări tot mai intense. Fostul cancelar vorbește despre mecanismele interne ale puterii, despre condițiile în care poate fi exercitată politica și despre importanța democrației și a statului de drept.

„Ce înseamnă pentru mine libertatea?”, este întrebarea de la care pornește reflecția sa. În viziunea fostului cancelar, libertatea presupune atât existența unor condiții democratice, cât și capacitatea individului de a-și recunoaște limitele și de a încerca să le depășească. Cartea devine astfel și o reflecție asupra vieții de după politica de vârf și asupra nevoii de a continua să înveți și să evoluezi dincolo de limitele unei cariere.

Cine este Angela Merkel

Angela Merkel a fost cancelarul federal al Germaniei între 2005 și 2021, fiind prima femeie care a ocupat această funcție în istoria țării. Născută în 1954, la Hamburg, Merkel a crescut în Republica Democrată Germană. A studiat fizica și a obținut un doctorat în acest domeniu.

Cariera sa politică a început după reunificarea Germaniei. În 1990 a fost aleasă în Bundestag, iar în perioada următoare a ocupat mai multe funcții ministeriale. Între 1991 și 1994 a fost ministru federal pentru femei și tineret, iar între 1994 și 1998 a ocupat funcția de ministru federal pentru mediu, protecția naturii și siguranța reactoarelor. În anul 2000 a devenit președinta Uniunii Creștin-Democrate din Germania (CDU), funcție pe care a deținut-o până în 2018. În 2005 a devenit cancelar federal, mandatul său întinzându-se pe parcursul a patru legislaturi, până în 2021.Angela Merkel a mai fost în România în 2010, în perioada în care era cancelar al Germaniei iar Traian Băsescu președinte.

În cadrul turneului internațional de promovare, Angela Merkel și-a prezentat memoriile la Berlin, Londra și Washington.Pentru evenimentul de la Ateneul Român din 1 septembrie, biletul care include cartea costă 69,99 lei, iar varianta cu exemplarul autografat de Angela Merkel este 99,99 lei.