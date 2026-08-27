Pescobar, omul care a avut și restaurante închise, devine „Salvatorul localurilor” la PRO TV. Show nou inspirat din „Kitchen Nightmares”

Publicat la 27.08.2026, 12:22:00

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Deși nu i-au mers bine multe dintre restaurante, ba chiar activitatea comercială i-a fost suspendată de ANPC, Pescobar intră în bucătăriile restaurantelor aflate în criză. PRO TV pregătește „Pe muchie de cuțit”, varianta românească a „Kitchen Nightmares” și îl prezintă pe viralul afacerist drept „omul care salvează restaurantele”. Un fel de „Gordon Ramsay” al României. PRO TV pregătește un nou reality-show cu potențial. Paul Nicolau, ce s-a făcut cunoscut în mediul HoReCa și al internetului drept Pescobar, va intra în restaurantele care se luptă să supraviețuiască și va încerca să le salveze afacerile. „Pe muchie de cuțit” este adaptarea românească al popularului ormat internațional „Kitchen Nightmares”. În noua producție, Pescobar va ajunge în bucătăriile unor restaurante aflate în impas, acolo unde problemele nu se văd întotdeauna din sala de mese. Managementul defectuos, pierderile financiare, conflictele dintre angajați sau chiar tensiunile din familie vor fi scoase la lumină. Misiunea lui, să afle unde s-a rupt lanțul și dacă mai poate fi reparat înainte ca restaurantul să tragă obloanele.

Viralul afacerist Pescobar, de cealaltă parte a tejghelei ”Omul cu racii” dar născut în Moldova, Paul Nicolau (40 ani) vine în noul show cu experiența unui antreprenor care și-a construit propriul business în HoReCa. Cunoscut în special prin brandul său legat de comerțul cu raci și prin prezența extrem de vizibilă în mediul online, Pescobar promite că nu va ocoli problemele, cu care s-a ciocnit chiar el. „În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost”, a declarat Paul Nicolau. El spune că scopul emisiunii nu este doar să arate cu degetul problemele, ci să găsească soluții pentru antreprenorii care încă își mai pot salva afacerea. „O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie”, a avertizat Pescobar. Și, având în vedere personajul ales de PRO TV pentru această misiune, promisiunea de „liniște” pare oricum greu de respectat. Află cine este Pescobar!

De la raci la restaurante „pe muchie de cuțit” Povestea lui Pescobar în HoReCa a început, potrivit informațiilor prezentate despre antreprenor, în Piața Obor, unde a vândut proprii raci-nu din import ci pescuiți chiar de el. Afacerile s-au extins ulterior către racii gătiți, inclusiv în afara țării iar numele său a devenit asociat cu lanțul de restaurante Taverna Racilor. Pescobar a devenit între timp o prezență omniprezentă în social media, în special pe TikTok și Facebook, unde stilul său excentric și marketingul spectaculos i-au adus o comunitate numeroasă de urmăritori. De la viral pe internet, direct în prime-time. Unde se pot înscrie restaurantele aflate la ananghie Noul show îl va scoate pe Pescobar din zona rețelelor sociale și îl va trimite direct în restaurantele românești care au nevoie de un restart. Producția urmează să înceapă filmările și va ajunge în mai multe regiuni ale țării. Astfel, telespectatorii vor vedea nu doar problemele unor afaceri, ci și specificul gastronomic local și poveștile oamenilor care au pus totul pe masă pentru a-și construi propriul restaurant. PRO TV selectează restaurante care trec prin momente dificile și au nevoie de o schimbare. Antreprenorii își pot înscrie povestea pe platforma oficială de casting a postului sus amintit.