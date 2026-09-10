AQUILA își consolidează infrastructura de distribuție din sud-estul României prin relocarea într-un nou centru logistic în Constanța

Publicat la 10.09.2026, 09:03:31

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Ploiești, 10 septembrie 2026: AQUILA (BVB: AQ ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum din România și regiune, își relochează operațiunile din Constanța într-un nou centru logistic, în urma unei investiții de peste 500.000 de euro. Cu o suprafață de peste 6.000 mp și o capacitate de stocare de aproape patru ori mai mare față de locația anterioară, noul centru consolidează infrastructura AQUILA în sud-estul României și extinde capacitatea companiei de a gestiona categorii de produse cu cerințe logistice diferite. Amplasarea facilitează deservirea clienților din județele Constanța și Tulcea, de pe litoral și din Delta Dunării, iar proximitatea Portului Constanța reprezintă un avantaj pentru gestionarea fluxurilor de import și distribuție. Răzvan Bagherea, Director Organizare și Resurse Umane, AQUILA: „Relocarea operațiunilor din Constanța susține dezvoltarea AQUILA și adaptarea capacităților noastre operaționale la dimensiunea și complexitatea actuală a Grupului. Noul centru logistic ne oferă capacitatea și flexibilitatea necesare pentru a gestiona un portofoliu tot mai diversificat, pe multiple categorii de temperatură și pentru a susține dezvoltarea canalelor de distribuție în care operăm, inclusiv HoReCa. Aceste capabilități creează premise pentru extinderea portofoliului, atragerea de noi parteneri și dezvoltarea bazei de clienți.”

Capacități extinse pentru un portofoliu diversificat Noul centru dispune de o capacitate de peste 4.000 de paleți pentru produse ambient și peste 2.000 de paleți pentru produse refrigerate și congelate. Organizarea spațiului permite separarea fluxurilor și gestionarea în aceeași locație a unor categorii de produse cu cerințe diferite de temperatură și manipulare. Dock-urile pentru camioane, echipate cu rampe hidraulice, permit încărcarea și descărcarea simultană a mai multor vehicule, contribuind la reducerea timpilor de operare și la eficientizarea fluxurilor logistice. Centrul este dotat cu iluminat integral LED, instalații moderne de climatizare, sistem de detecție a incendiilor și generator propriu de mare putere. Agregatele de congelare utilizează CO₂, un agent frigorific natural cu impact redus asupra mediului.

Infrastructură pentru dezvoltarea portofoliului și a canalelor de distribuție Investiția din Constanța susține strategia AQUILA de diversificare a portofoliului și dezvoltare a canalelor de distribuție, inclusiv HoReCa, unde complexitatea portofoliului și necesitatea operării pe mai multe categorii de temperatură presupun capabilități logistice specifice. Poziționarea centrului permite companiei să deservească eficient atât canalul retail, cât și clienții HoReCa dintr-o regiune caracterizată de o activitate sezonieră importantă pe litoral și în Delta Dunării. În același timp, capacitatea de operare pe temperatură ambientală, refrigerată și congelată permite AQUILA să integreze noi categorii de produse, să extindă portofoliul și să ofere furnizorilor acces la o gamă mai largă de canale și clienți. Relocarea operațiunilor din Constanța continuă procesul de modernizare a rețelei logistice AQUILA, după inaugurarea noului centru logistic din Bacău în luna mai. Prin dezvoltarea infrastructurii și a capabilităților operaționale, AQUILA își consolidează platforma de distribuție pentru a integra noi categorii de produse și pentru a oferi partenerilor acces la multiple canale de vânzare în România și în regiune. Despre AQUILA AQUILA este unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum din România și regiune, având un model de afaceri integrat care acoperă distribuția, logistica, transportul pe multiple categorii de temperatură de produse alimentare sau nealimentare, precum și activități de producție. Cu prezență în România, Republica Moldova și Ungaria, AQUILA asigură disponibilitatea unei game de peste 22.000 de produse în peste 78.000 de puncte de desfacere, printr-o infrastructură logistică și o rețea de distribuție care acoperă retailul modern, comerțul tradițional, HoReCa și alte canale de vânzare. Portofoliul AQUILA include branduri internaționale precum Kinder, Lavazza, Whiskas și Mutti, precum și mărcile proprii Gradena, LaMasă, Yachtis și JetXpert. Dezvoltarea companiei urmărește diversificarea portofoliului, extinderea capabilităților de distribuție și logistică și consolidarea prezenței regionale. În 2025, AQUILA a înregistrat venituri de aproximativ 3,5 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de anul anterior, susținute de consolidarea segmentului de distribuție, diversificarea portofoliului și dezvoltarea brandurilor proprii. Fondată în 1994 și listată la Bursa de Valori București în noiembrie 2021, sub simbolul AQ, AQUILA este inclusă în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, precum și în indicii MSCI Frontier și MSCI România. Compania a obținut scorul maxim 10 la evaluarea VEKTOR by ARIR, care măsoară comunicarea companiilor listate cu investitorii și a primit Medalia de Argint EcoVadis în 2025 pentru performanța sa în domeniul sustenabilității.

