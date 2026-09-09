Cât te costă comisioanele atunci când investești 10, 20 sau 30 de ani

Publicat la 09.09.2026, 20:14:00

Pentru a vedea cât de mare poate fi diferența, să folosim un exemplu concret.

Un comision aparent mic, de 1% sau 2% pe an, poate avea un impact semnificativ asupra sumei finale atunci când investești pe termen lung. Motivul este simplu: nu pierzi doar banii plătiți ca taxe, ci și randamentul pe care acei bani l-ar fi putut genera în anii următori.

Atunci când alegi o investiție, randamentul este unul dintre cele mai importante criterii. Dar există un cost care poate trece ușor neobservat: comisioanele de investiții .

Presupunem că investești 10.000 de lei și că portofoliul obține un randament brut mediu de 7% pe an .

comision de 2% pe an.

Pentru simplificare, presupunem că randamentul este constant și că nu mai adaugi bani ulterior. Nu luăm în calcul impozitele, inflația sau eventualele comisioane fixe.

În aceste condiții, comisionul reduce randamentul efectiv:

0% comision → randament net ipotetic de 7% pe an;

1% comision → randament net ipotetic de 6% pe an;

2% comision → randament net ipotetic de 5% pe an.

Chiar și această diferență de câteva puncte procentuale poate deveni importantă în timp.

Ce se întâmplă după 10 ani

După 10 ani, cei 10.000 de lei ar ajunge, în simularea noastră, la aproximativ:

Comision anual Sumă după 10 ani 0% 19.672 lei 1% 17.908 lei 2% 16.289 lei

La prima vedere, diferențele nu par uriașe. Însă lucrurile se schimbă pe măsură ce perioada de investiție crește.

Cu un comision de 2% pe an, ai avea cu aproximativ 3.383 de lei mai puțin decât în scenariul fără comision.

După 20 de ani, diferența devine mult mai mare

Dacă păstrezi investiția timp de 20 de ani, efectul compunerii începe să fie mult mai vizibil.

Comision anual Sumă după 20 de ani 0% 38.697 lei 1% 32.071 lei 2% 26.533 lei

În scenariul cu un comision de 2% pe an, diferența față de varianta fără comision ajunge la peste 12.000 de lei.

Important este că acești bani nu reprezintă doar comisioane plătite direct. O parte importantă a diferenței vine din randamentul pierdut asupra sumelor care au fost retrase din investiție de-a lungul timpului.

După 30 de ani, impactul comisioanelor poate fi impresionant

Același exemplu, dus la 30 de ani, arată cât de mult contează costurile atunci când ai un orizont lung de investiții.

Comision anual Sumă după 30 de ani 0% 76.123 lei 1% 57.435 lei 2% 43.219 lei

Pornind de la aceeași investiție inițială de 10.000 de lei, diferența dintre 0% și 2% comision anual ajunge la aproape 33.000 de lei.

Cu alte cuvinte, investitorul care plătește un comision anual de 2% ajunge la aproximativ 43.000 de lei, în timp ce portofoliul fără comision ajunge la peste 76.000 de lei, în condițiile ipotetice ale acestei simulări.

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