Românești doar pe etichetă. Tone de roșii și alte legume din Uzbekistan, confiscate de ANSVSA

Publicat la 09.09.2026, 19:03:00

Una dintre cele mai grave nereguli a fost descoperită la un lot de ardei Kapia roșu. Produsul era etichetat ca având origine România, însă verificările au arătat că marfa provenea din Uzbekistan.

Controalele au vizat patru societăți comerciale din județul Ilfov care desfășurau activități de recepție, depozitare și livrare de legume către marile platforme comerciale. Produsele erau promovate ca fiind de origine România.

În urma verificărilor, o societate care opera un depozit frigorific și o unitate de ambalare a primit interdicție de funcționare, iar amenzile aplicate au ajuns la 24.000 de lei.

Peste 15 tone de legume au fost retrase definitiv din circuitul comercial după un control al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ( ANSVSA ) la patru firme cu profil logistic din județul Ilfov. Inspectorii au descoperit, printre altele, legume prezentate drept produse în România, deși acestea proveneau din alte țări, precum și cantități fără elemente de identificare care să permită stabilirea trasabilității.

Pentru una dintre societățile verificate a fost interzisă activitatea, fiind vorba despre un operator care administra un depozit frigorific și o unitate de ambalare .

Pe lângă retragerea legumelor, inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 24.000 de lei.

ANSVSA a dispus retragerea definitivă din circuitul comercial a 15.364 de kilograme de produse neconforme.

În cazul altor stocuri de legume, inspectorii nu au găsit elementele de identificare necesare. Lipsa acestor informații făcea imposibilă demonstrarea traseului produselor și, implicit, verificarea originii acestora.

Inspectorii au constatat și probleme legate de igiena spațiilor în care erau depozitate alimentele.

Printre produsele retrase s-au numărat ardei Kapia roșu, roșii, roșii prunișoară, ardei gras, castraveți cornichon și varză albă. Produsele neconforme au fost dirijate către distrugere sau confiscare, potrivit ANSVSA.

Au fost prelevate probe pentru pesticide

În timpul controalelor au fost prelevate și probe pentru analize de laborator, în vederea determinării eventualei prezențe a reziduurilor de pesticide.

Controlul privind originea și trasabilitatea produselor este însă separat de analiza privind reziduurile de pesticide. În cazul lotului de ardei Kapia, neregula constatată de ANSVSA a fost legată de originea declarată, produsul fiind prezentat ca românesc deși provenea din Uzbekistan.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a transmis că autoritatea nu tolerează practicile prin care consumatorii sunt induși în eroare cu privire la originea alimentelor.

„Nu tolerăm nicio formă de fraudă alimentară și nicio tentativă de inducere în eroare a consumatorilor prin falsificarea originii produselor”, a declarat acesta.

Un fenomen descoperit și de ANPC

Controlul ANSVSA vine după o serie de verificări realizate în luna iunie de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în regiunea București-Ilfov.

Comisarii ANPC au verificat atunci peste 200 de tone de legume și au identificat neconformități la 121 de tone, referitoare la clasificarea, prezentarea și comercializarea produselor. Cantitatea a fost identificată într-o singură platformă de comercializare en-gros.

ANPC a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei, în baza legislației privind combaterea practicilor comerciale incorecte.

Printre probleme s-au numărat diferențe privind calibrul și calitatea produselor, precum și încadrarea acestora în categorii de calitate pe baza unui act normativ care nu mai era în vigoare.

Probleme și cu documentele privind pesticidele

În cadrul controalelor din iunie, ANPC a identificat și o situație în care documentele de analiză care însoțeau produsele nu corespundeau rezultatelor unor teste efectuate ulterior.

Este vorba despre 26,8 tone de legume provenite dintr-un stat din afara Uniunii Europene. Produsele erau însoțite la intrarea în circuitul comercial de documente care atestau absența reziduurilor de pesticide.

Testele efectuate ulterior într-un stat membru al UE, folosind aceeași metodă de determinare, au identificat însă trei substanțe active din categoria pesticidelor. ANPC precizează că acestea se aflau în limitele maxime admise.

Cazul este diferit de cel constatat acum de ANSVSA la Ilfov, unde problema principală identificată a fost falsificarea originii unui lot și lipsa elementelor de trasabilitate.

Originea produselor devine o miză pentru consumatori

Cele două serii de controale arată cât de importantă este trasabilitatea legumelor înainte ca acestea să ajungă în magazine și, în final, pe masa consumatorilor.

Pentru cumpărător, mențiunea „produs în România” nu este doar o informație comercială. Ea poate influența direct alegerea produsului și prețul pe care acesta este dispus să îl plătească.

În cazul descoperit de ANSVSA în Ilfov, un lot de ardei provenit din Uzbekistan fusese prezentat drept românesc. Alte cantități nu aveau suficiente elemente de identificare pentru ca traseul lor să poată fi demonstrat.

Autoritățile anunță că verificările vor continua la nivel național, pe întregul lanț de distribuție, de la recepția și depozitarea produselor până la comercializarea acestora.