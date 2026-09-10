Banii pentru ”Anghel Saligny” s-au terminat. Ministerul Dezvoltării suspendă plățile

Publicat la 10.09.2026, 18:11:28

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Fondurile bugetare alocate în acest an Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță că, începând cu 11 septembrie 2026, suspendă depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală a programului, până la o eventuală suplimentare a creditelor bugetare. Decizia pune presiune pe autoritățile locale care au proiecte aflate în execuție și care trebuie să găsească temporar alte surse de finanțare sau să oprească lucrările pentru a evita acumularea de arierate. Solicitările de transfer, suspendate din 11 septembrie MDLPA informează beneficiarii programului că fondurile bugetare disponibile pentru anul în curs au fost consumate. În aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală a programului va fi suspendată începând cu 11 septembrie 2026. Procedura va putea fi reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare alocate programului. Ministerul nu anunță, în comunicarea transmisă, un termen pentru o eventuală suplimentare a fondurilor.

Există însă o excepție Măsura nu se aplică tuturor beneficiarilor. Sunt exceptate autoritățile care intră sub prevederile OUG nr. 87/2025 privind măsurile bugetare pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care au aprobat plata, din bugetele proprii, a procentului de 20% din suma estimată. Pentru aceste proiecte, ministerul precizează că sumele necesare au fost rezervate. Primăriile pot continua lucrările pe banii proprii Pentru proiectele care sunt deja în execuție, situația este mai complicată. Autoritățile locale pot continua lucrările folosind fonduri proprii sau alte surse legal constituite. În acest caz, banii pe care îi achită temporar pentru partea care ar trebui acoperită de la bugetul de stat vor putea fi solicitați ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare. Există însă și varianta opririi lucrărilor. Ministerul recomandă practic autorităților să evite acumularea de arierate în situația în care nu dispun de resurse pentru continuarea proiectelor.

Ce se întâmplă dacă apar bani în buget Dacă programul va primi fonduri suplimentare în cursul acestui an, MDLPA spune că va informa beneficiarii și va relua transferurile. Până atunci, însă, fluxul normal de decontare este blocat pentru solicitările care nu intră în categoria exceptată. Programul „Anghel Saligny” finanțează proiecte de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar suspendarea transferurilor poate afecta ritmul lucrărilor în localitățile care nu au suficient spațiu financiar pentru a acoperi temporar cheltuielile. Presiune suplimentară pe bugetele locale Pentru primării și consiliile județene, problema nu este doar întârzierea unor plăți. Continuarea unui proiect fără rambursarea la timp a sumelor de la bugetul de stat înseamnă blocarea unor resurse proprii care ar putea fi folosite pentru alte cheltuieli locale. De cealaltă parte, oprirea lucrărilor poate însemna întârzieri, costuri suplimentare și dificultăți în respectarea termenelor contractuale. În acest moment, Ministerul Dezvoltării transmite un mesaj clar: banii alocați pentru „Anghel Saligny” în 2026 s-au epuizat, iar reluarea transferurilor depinde de găsirea unor fonduri suplimentare. Pentru autoritățile locale, următoarea perioadă va însemna, astfel, o alegere dificilă: să susțină temporar lucrările din propriile bugete sau să le oprească până când programul va avea din nou bani pentru decontări.