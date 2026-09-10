Risc și randament: cât trebuie să riști pentru a obține un câștig mai mare?

Publicat la 10.09.2026, 12:30:23

Riscul reprezintă posibilitatea ca investiția să aibă un rezultat diferit de cel așteptat. În anumite situații, investitorul poate câștiga mai puțin decât anticipa, iar în altele poate pierde o parte sau chiar întreaga sumă investită.

Dar cât de mult risc merită să îți asumi pentru un câștig mai mare? Răspunsul depinde de obiectivele financiare, perioada de investiție și capacitatea fiecăruia de a suporta pierderile.

În lumea investițiilor, există o regulă simplă: un câștig potențial mai mare vine, de obicei, la pachet cu un risc mai ridicat. Relația dintre risc și randament în investiții este una dintre cele mai importante noțiuni pe care trebuie să le înțeleagă orice investitor.

De aceea, activele mai volatile sau mai riscante pot oferi un potențial de câștig superior.

Investitorii cer, în general, o recompensă pentru asumarea riscului. Dacă două investiții ar avea exact același risc și una ar oferi un randament semnificativ mai mic, interesul pentru aceasta ar fi redus.

De exemplu, o investiție care promite un randament de 3% pe an poate avea un risc mai redus decât una care urmărește un câștig de 15% pe an. Randamentul potențial mai mare vine, de regulă, cu fluctuații mai mari și cu o probabilitate mai ridicată de pierdere.

Totuși, este important de înțeles că un risc mai mare nu garantează un câștig mai mare. Înseamnă doar că există posibilitatea unor rezultate mai bune, dar și a unor pierderi mai mari.

Trei portofolii ipotetice

Pentru a înțelege mai ușor relația dintre risc și randament, putem compara trei portofolii ipotetice.

Portofoliul conservator

Un investitor alocă cea mai mare parte a banilor unor instrumente cu risc redus.

Investiție inițială: 10.000 lei

Randament ipotetic: 4% pe an

Câștig posibil într-un an: aproximativ 400 lei

Scenariu negativ: fluctuații și pierderi mai reduse, în funcție de instrument

Acest tip de portofoliu poate fi potrivit pentru cineva care pune accent pe conservarea capitalului.

Portofoliul echilibrat

Investitorul combină active mai stabile cu unele mai volatile.

Investiție inițială: 10.000 lei

Randament ipotetic într-un an favorabil: 7%

Câștig posibil: aproximativ 700 lei

Scenariu negativ: o scădere de 7% ar însemna o pierdere de aproximativ 700 lei

Aici potențialul de câștig crește, dar și posibilitatea unei pierderi.

Portofoliul agresiv

O proporție mare din bani este investită în active cu volatilitate ridicată.

Investiție inițială: 10.000 lei

Randament ipotetic într-un an foarte bun: 15%

Câștig posibil: aproximativ 1.500 lei

Scenariu negativ: o scădere de 20% ar însemna o pierdere de aproximativ 2.000 lei

Acest exemplu arată foarte clar că un potențial câștig mai mare trebuie privit împreună cu posibilitatea unei pierderi semnificative.

Ce se întâmplă când piața scade?

Să presupunem că un investitor are 10.000 lei.

Dacă portofoliul pierde 10%, valoarea investiției scade la 9.000 lei. Pentru a reveni la suma inițială, investiția trebuie ulterior să crească cu aproximativ 11,1%, nu cu 10%.

Dacă pierderea este de 30%, capitalul ajunge la 7.000 lei. Pentru a reveni la 10.000 lei, este nevoie de un câștig de aproximativ 42,9%.

Acesta este unul dintre motivele pentru care controlul riscului este atât de important. O pierdere mare poate necesita un randament mult mai mare pentru recuperarea capitalului.

Diversificarea poate reduce riscul

Un investitor nu trebuie să aleagă între „risc foarte mic” și „risc foarte mare”. O alternativă este diversificarea.

Prin împărțirea banilor între mai multe clase de active, sectoare sau regiuni, investitorul poate reduce impactul unei evoluții negative asupra unei singure investiții.

De exemplu, un portofoliu care conține mai multe tipuri de active poate avea un profil de risc diferit față de o investiție concentrată într-o singură companie.

Diversificarea nu elimină pierderile și nu garantează profitul, dar poate contribui la gestionarea riscului.

Cât risc merită să îți asumi?

Nu există un procent universal potrivit pentru toți investitorii.

Un investitor trebuie să țină cont de:

perioada pentru care poate păstra banii investiți;

obiectivele financiare;

veniturile și situația financiară;

cât de mare este pierderea pe care o poate suporta;

experiența și nivelul de cunoștințe;

necesitatea de a avea acces rapid la bani.

Un investitor care are nevoie de bani peste câteva luni poate avea o toleranță la risc foarte diferită de cineva care investește pentru un obiectiv aflat peste 15-20 de ani.

Concluzie

Relația dintre risc randament investiții este esențială pentru orice decizie financiară. În general, pentru un randament potențial mai mare trebuie acceptat un nivel mai ridicat de risc, dar riscul suplimentar nu garantează profitul.

Un portofoliu bine construit trebuie să urmărească un echilibru între câștigul dorit și pierderea pe care investitorul este capabil să o suporte.

Înainte de a urmări un randament mai mare, întrebarea corectă nu este doar „cât pot câștiga?”, ci și „cât sunt dispus să pierd?”.

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