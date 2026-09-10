Doliu în lumea artistică din România! Actorul și solistul Mihai Anton, liderul formației Omul Din Sarmisegetuza, s-a stins din viață

Publicat la 10.09.2026, 12:27:00

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Lumea artistică este în doliu după dispariția actorului și solistului Mihai Anton, liderul formației folk-rock Omul Din Sarmisegetuza. Artist cu o prezență aparte pe scenele festivalurilor de folk și ale întâlnirilor motocicliștilor, Mihai Anton a avut, în paralel, o carieră importantă în teatrul de revistă din Galați. Mihai Anton a fost unul dintre artiștii care au reușit să îmbine teatrul cu muzica, construindu-și de-a lungul anilor un profil artistic aparte. A jucat în zeci de spectacole muzicale și de teatru la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galați, instituție alături de care și-a legat o parte importantă din carieră. Dispariția sa lasă un gol atât în lumea teatrului, cât și în cea a muzicii folk-rock, acolo unde era cunoscut pentru energia, stilul și prezența sa inconfundabilă.

Mihai Anton, omul din spatele artistului. Mărturii emoționante Printre cei care l-au cunoscut îndeaproape se numără și solista Irina Popa, care a avut șansa să îi fie colegă pe scena Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați. „Pe Mihai îl știam încă din copilărie, când îl vedeam în spectacole și în apariții la televizor. Îl priveam atunci ca pe un artist pe care îl vedeam pe scenă, fără să știu că, mulți ani mai târziu, drumurile noastre aveau să se întâlnească și să am bucuria de a-i deveni colegă la Revista de la Teatrul Muzical «Nae Leonard» din Galați. Mihai era deja acolo, făcea parte din teatru de mult timp, iar eu am ajuns, la rândul meu, să împart cu el aceeași scenă. Și ce om talentat a fost…”, a transmis Irina Popa. Irina Popa: ”Merita să fie cunoscut de mai multă lume”

Artista vorbește despre Mihai Anton ca despre un profesionist dedicat, un om care își dorea permanent să creeze și să ofere publicului cât mai mult. „Mihai era un artist dedicat, cu un talent care se simțea în tot ceea ce făcea. Juca foarte bine, cânta bine și avea mereu dorința de a realiza cât mai multe lucruri frumoase pe plan artistic. Avea atât de multe de oferit. Merita mai mult. Merita să fie cunoscut de mai multă lume, să fie văzut și ascultat pentru tot ceea ce știa să facă”, a mărturisit Irina Popa. ”Este nedrept că un om cu atâta talent, cu atâtea dorințe și cu atât de multe lucruri frumoase pe care încă le-ar fi putut face pleacă atât de repede…De astăzi, scena va fi mai săracă fără tine. Dar amintirea ta va rămâne în oamenii care te-au cunoscut, în colegii tăi, în spectacolele în care ai fost și, mai ales, în familia pe care ai iubit-o atât de mult. Sper să găsești acolo, în lumea în care ai plecat, aceeași lumină pe care ai încercat să o aduci aici, pe scenă”, a transmis solista Irina Popa.