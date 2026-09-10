Vești bune din Energie. Norvegienii vin în România cu investiții uriașe

Publicat la 10.09.2026, 10:55:20

Potrivit lui Terje Pilskog, Scatec construiește în România proiecte eoliene , solare și de stocare cu o capacitate combinată de aproximativ 350 MW. Producția este estimată să înceapă anul viitor.

Scatec vrea să ajungă la o capacitate globală de producție de 11 GW, de la aproximativ 3 GW de proiecte aflate în prezent în exploatare sau în construcție. Directorul general al companiei, Terje Pilskog, spune că Europa oferă noi oportunități, în special datorită cererii tot mai mari pentru baterii de mari dimensiuni.

România devine una dintre piețele importante pentru expansiunea europeană a grupului norvegian Scatec, unul dintre marii dezvoltatori internaționali de energie regenerabilă. Compania intenționează să își tripleze capacitatea globală de producție până în 2028, iar o parte importantă a acestei creșteri ar urma să vină dintr-o „expansiune rapidă” în România, în special în energie eoliană, solară și stocare.

Tranzacția arată interesul tot mai mare al marilor dezvoltatori internaționali pentru proiectele românești de energie regenerabilă aflate suficient de avansat pentru a putea trece în etapa de construcție.

Parcul va avea o capacitate de 77 MW și va fi echipat cu 11 turbine Nordex N175/6.X MW. Punerea în funcțiune este planificată pentru a doua jumătate a anului 2028.

Unul dintre proiectele importante este parcul eolian Urleasca, din sud-estul României. La sfârșitul lunii iulie, dezvoltatorul suedez OX2 a vândut către Scatec proiectul, aflat în stadiul „ready-to-build”.

În luna februarie, Banca Europeană de Investiții a anunțat alocarea a 34 de milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României. Cele trei proiecte vor avea împreună o capacitate de 190 MW.

Proiectele sunt dezvoltate de trei companii românești de energie solară deținute în proporție de 65% de Scatec și 35% de Defic Globe BV.

Investițiile sunt parte dintr-un val mai larg de proiecte prin care România își extinde capacitatea de producție din surse regenerabile.

Marea miză: bateriile pentru stocarea energiei

Pentru Scatec, România nu este însă interesantă doar prin potențialul eolian și solar. O componentă tot mai importantă a strategiei este reprezentată de sistemele de stocare a energiei.

Pe măsură ce numărul proiectelor regenerabile crește, rețeaua electrică trebuie să gestioneze producția variabilă a centralelor solare și eoliene. În orele cu producție mare poate apărea un surplus de energie, în timp ce în perioadele cu producție redusă este nevoie ca energia să fie disponibilă din alte surse.

Bateriile de mari dimensiuni pot contribui la echilibrarea sistemului, stocând energia atunci când producția este ridicată și furnizând-o ulterior, când cererea este mai mare sau producția regenerabilă scade.

Pilskog consideră că această transformare schimbă fundamental modul în care sunt dezvoltate proiectele de energie verde.

„Putem acum să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă care sunt foarte prietenoase cu rețeaua sau care, de fapt, sprijină rețeaua, iar aceasta este o situație complet nouă față de ceea ce se întâmpla în urmă cu doar câțiva ani”, a declarat șeful Scatec.

România devine atractivă pentru proiectele de stocare

Interesul pentru baterii este alimentat tocmai de dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile.

Cu cât intră mai multe capacități eoliene și fotovoltaice în sistem, cu atât crește nevoia de flexibilitate. România devine astfel o piață atractivă pentru proiectele de stocare de mari dimensiuni, care pot ajuta la integrarea noilor centrale în sistemul energetic.

Pentru dezvoltatori, combinația dintre producția de energie și stocare poate avea un avantaj suplimentar: proiectele pot fi concepute astfel încât să reducă presiunea asupra rețelei și să livreze energia într-un moment mai favorabil.

Este și motivul pentru care Scatec își extinde atenția de la simpla producție de energie verde către un model care combină centralele regenerabile cu facilități de stocare.

Scatec își triplează capacitatea globală

Planurile pentru România fac parte dintr-o strategie mult mai amplă a grupului norvegian.

Scatec își propune să ajungă până în 2028 la 11 GW de capacitate globală de producție, față de aproximativ 3 GW cât are în prezent în exploatare sau în construcție.

Europa este una dintre regiunile către care compania își îndreaptă atenția, tocmai datorită cererii pentru noi capacități regenerabile și pentru sisteme de stocare.

În paralel, Scatec continuă să dezvolte proiecte pe piețele emergente. Compania estimează că în următoarele șase luni va ajunge la închiderea financiară pentru trei proiecte de mari dimensiuni în Egipt, după care ar urma să înceapă lucrările de construcție.

România, pe harta marilor investitori în energie

Pentru România, intrarea și extinderea unor dezvoltatori internaționali precum Scatec reprezintă o oportunitate importantă. Nu este vorba doar despre noi turbine eoliene sau panouri fotovoltaice, ci despre investiții într-un sistem energetic care are nevoie de producție, rețele și capacități de stocare.

Cele aproximativ 350 MW de proiecte eoliene, solare și de stocare aflate în construcție sau dezvoltare, proiectul eolian Urleasca de 77 MW și cele trei proiecte fotovoltaice de 190 MW sprijinite de BEI arată amploarea prezenței Scatec pe piața românească.

Iar dacă planurile companiei de accelerare a investițiilor se confirmă, România ar putea deveni unul dintre punctele importante ale expansiunii europene a grupului norvegian.

Pentru sistemul energetic românesc, miza este cu atât mai mare cu cât energia regenerabilă va avea nevoie de tot mai multă flexibilitate. Iar în noua piață a energiei, bateriile pot deveni la fel de importante ca turbinele și panourile care produc electricitatea.