Guvernul cheltuie milioane de lei pe mese oficiale, șampanii și mașini, în plină austeritate. Documentele oficiale arată NOTA DE PLATĂ!!

Publicat la 10.09.2026, 14:15:00

În timp ce Guvernul își construiește bugetul în jurul reducerii cheltuielilor publice, facturile pentru protocolul oficial și transportul demnitarilor continuă să se ridice la milioane de lei. Bugetul de stat pe 2026 este construit, de altfel, pe un deficit estimat la 6,2% din PIB. Datele contractelor încheiate de Secretariatul General al Guvernului arată că numai în acest an 2.304.748 de lei cu TVA sunt alocați pentru servicii de protocol la Palatul Victoria. Alți 12.983.662 de lei sunt prevăzuți pentru transportul auto al demnitarilor.În total, peste 15,2 milioane de lei.

La Palatul Victoria se cheltuiesc milioane de lei pentru protocol și transport în timp ce noi suntem rugați să strângem cureaua. Doar Secretariatul General al Guvernului a contractat în 2026 peste 2,3 milioane de lei pentru mese, tratații și cocktailuri și aproape 13 milioane de lei pentru transportul cu 45 de mașini. Iar acestea nu sunt toate cheltuielile.

Totalul- 2.304.748 de lei. De remarcat e că suma e de 3,5 ori mai mare decât valoarea contractelor similare încheiate în 2025, potrivit datelor din materialul analizat.

Contractele încheiate de Secretariatul General al Guvernului cu RA-APPS includ servicii care merg de la gustări și cafea până la mese oficiale și cocktailuri. Pentru luna februarie a fost semnat un contract de 230.475 de lei. Aceeași sumă a fost prevăzută și pentru luna martie.

Ce plătește statul din banii românilor

În lista serviciilor de protocol sunt prevăzute gustări, produse de patiserie și cofetărie, apă, cafea și băuturi răcoritoare pentru întâlniri și ședințe oficiale. Intră în aceeași categorie mesele pentru ședințele de Guvern, întâlnirile de lucru cu program prelungit, ședințele pregătitoare și diversele comandamente sau reuniuni organizate la Palatul Victoria. La acestea se adaugă mesele oficiale și cocktailurile, precum și mesele membrilor delegațiilor oficiale invitate în România pe cheltuiala statului. Deci, când au loc întâlniri oficiale la Palatul Victoria, nota de plată este suportată de buget.

Buget de 360 de lei pentru o persoană la o masă oficială

Cifrele din 2025 arată și cât de generoase puteau fi aceste cheltuieli. Pentru o masă oficială organizată de viceprim-ministru sau secretarul general al Guvernului, plafonul era de 360 de lei pentru fiecare persoană. În cazul unui secretar de stat sau al unui consilier de stat, limita era de 120 de lei, iar pentru un subsecretar de stat, de 90 de lei. La șampanii, cocktailuri, suma ajungea la 100 de lei de persoană în cazul unui eveniment organizat de viceprim-ministru sau secretarul general.

Guvernul are și 45 de mașini cu șofer. Cât costă o mașină de serviciu

RA-APPS pune la dispoziția Secretariatului General al Guvernului 45 de autoturisme.

Cele mai multe sunt Dacia (38 de automobile), la care se adaugă patru Renault, două Skoda și un Volkswagen Passat. Pentru serviciile de transport, SGG a încheiat trei contracte în 2026, în valoare totală de 12.983.662 de lei. Cea mai mare parte a banilor, peste 10,2 milioane de lei, este aferentă perioadei mai-decembrie. Tariful este de 1.224 de lei pe zi pentru fiecare autoturism, cu TVA inclus. La această sumă se adaugă combustibilul. Contractul prevede un parcurs estimat de 60 de kilometri pe zi pentru fiecare mașină, dar factura poate crește în cazul deplasărilor interne sau externe. Se adaugă, după caz, diurna și cazarea șoferilor, taxele de drum, podurile, parcările și asigurarea autoturismului. Așadar, cei 1.224 de lei pe zi nu reprezintă neapărat costul final.

Cancelaria Prim-Ministrului are personalitate juridică și poate încheia propriile contracte.

Aici apare însă o problemă de transparență: în materialul analizat, pentru ultimii doi ani nu erau publicate pe site informații complete privind contractele de protocol și transport.

Istoricul arată însă că aceste cheltuieli au fost semnificative. În 2025, șeful Cancelariei anunța reducerea numărului de mașini de serviciu de la 30 la 15 și diminuarea costurilor. Ulterior, modelul de transport cu mașină și șofer a fost înlocuit cu leasing operațional pentru autoturisme fără șofer, măsură prezentată de Guvern drept o reducere importantă a cheltuielilor. În 2026, Cancelaria a lansat însă o nouă procedură pentru închirierea unor autoturisme de tip SUV/pick-up pe o perioadă de trei ani, cu o valoare estimată de peste 2,1 milioane de lei fără TVA.

”Austeritatea” de la Palatul Victoria are o altă măsură

Într-un an în care România are un deficit bugetar estimat la 6,2% din PIB, Guvernul trebuie să poată organiza întâlniri oficiale, să primească delegații și să asigure transportul pentru activitățile instituționale.

Secretariatului General al Guvernului, cifrelele cheltuielilor:

*2,3 milioane de lei pentru protocol.

*Aproape 13 milioane de lei pentru transport.

*Peste 15,2 milioane de lei în total.