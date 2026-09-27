BREAKING. JPMorgan a refuzat o cerere de finanțare pentru România. Semnalul venit de la New York, în plină criză fiscală și politică

Publicat la 27.09.2026, 20:13:28

Președintele a confirmat ulterior că discuțiile au vizat atât situația financiară, cât și situația politică a României. Potrivit declarațiilor sale, investitorii au fost interesați în special de formarea unui nou guvern și de perspectivele politice ale țării.

Un lucru este cert: Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu reprezentanți ai JPMorgan și cu investitori instituționali care dețin obligațiuni emise de statul român. Întâlnirea a avut loc la sediul băncii, pe 21 septembrie, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Informația nu a fost confirmată public nici de Administrația Prezidențială, nici de JPMorgan. Ea apare într-un moment sensibil pentru România, când problema finanțării deficitului, ratingul suveran și stabilitatea politică sunt urmărite îndeaproape de investitorii internaționali.

Trei surse citate de The Diplomatic Affairs susțin că președintele Nicușor Dan ar fi solicitat, în timpul vizitei sale la New York, deschiderea unei linii de finanțare pentru statul român, iar JPMorgan ar fi respins cererea. Potrivit acelorași surse, răspunsul băncii ar fi mers dincolo de respingerea unei singure propuneri: oficialilor români li s-ar fi transmis că instituția nu este pregătită să acorde noi împrumuturi statului român.

Această afirmație este însă, deocamdată, neconfirmată oficial. Nu există în spațiul public, până la acest moment, un comunicat al JPMorgan care să confirme refuzul și nici o explicație oficială a Administrației Prezidențiale privind eventualele discuții despre o linie de finanțare.

Potrivit publicației, răspunsul ar fi fost unul negativ și nu s-ar fi limitat la respectiva solicitare. Sursele afirmă că reprezentanții români ar fi fost informați că JPMorgan nu este dispusă să extindă în acest moment noi împrumuturi către statul român.

The Diplomatic Affairs afirmă că trei persoane familiarizate cu discuțiile, care au vorbit sub protecția anonimatului, susțin că Nicușor Dan ar fi cerut JPMorgan să deschidă o linie de finanțare pentru statul român.

România nu este „tăiată” de pe piețele internaționale

Eventuala respingere a unei linii de finanțare de către o bancă, chiar una de dimensiunea JPMorgan, nu înseamnă că România a rămas fără acces la finanțare și nici că se află în pragul unui default.

Statul român continuă să se finanțeze prin emisiuni de obligațiuni și prin accesarea piețelor internaționale de capital. Chiar președintele Nicușor Dan a afirmat, după întâlnirea de la New York, că România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să facă acest lucru, în paralel cu eforturile de reducere a deficitului bugetar.

De aceea, dacă informația privind JPMorgan se confirmă, semnificația ei ar fi mai degrabă una de semnal decât de blocare a finanțării României.

Problema politică a ajuns direct pe masa investitorilor

Întâlnirea de la New York a arătat deja că instabilitatea politică este o preocupare concretă pentru investitorii în datoria României.

Nicușor Dan a declarat că întrebările investitorilor americani s-au concentrat mai mult asupra situației politice decât asupra indicatorilor financiari. Investitorii l-au întrebat inclusiv când ar urma să existe din nou un guvern cu puteri depline.

Mesajul este important: pentru piețe, nu este suficientă doar promisiunea reducerii deficitului. Investitorii vor să știe cine va adopta măsurile, cât timp va rezista guvernul care le aplică și dacă direcția de consolidare fiscală va fi menținută.

Ratingul României, deja sub presiune

Contextul în care s-ar fi produs discuția cu JPMorgan este unul complicat pentru finanțele României.

Fitch a menținut în august ratingul suveran la BBB-, ultima treaptă din categoria investment grade, dar a păstrat perspectiva negativă. Agenția a avertizat că instabilitatea politică reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscale de după 2026 și poate întârzia reformele asociate fondurilor europene. Fitch estimează pentru România un deficit de 5,9% din PIB în 2026 și o creștere a datoriei publice până la 64,5% din PIB în 2028, de la 59,3% la sfârșitul lui 2025.

Și S&P Global menține România la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. În evaluarea din aprilie, agenția estima că deficitul guvernamental va coborî la 6,5% din PIB în 2026 și 5,5% în 2027, dar avertiza că riscurile de implementare a consolidării fiscale rămân ridicate.

Prin urmare, România se află într-o zonă în care costul și disponibilitatea finanțării sunt legate tot mai strâns de credibilitatea politicii fiscale și de stabilitatea instituțională.

New York-ul trebuia să fie despre încrederea investitorilor

Vizita economică a delegației române în Statele Unite a avut tocmai rolul de a atrage capital și de a explica investitorilor americani direcția economică a României.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunile de la New York și a avut pe agendă discuții cu reprezentanți ai JPMorgan și ai altor instituții financiare și fonduri cu expunere pe titlurile de stat românești. Obiectivul declarat a fost atragerea capitalului american și prezentarea oportunităților de investiții în România.

În acest context, relatarea The Diplomatic Affairs introduce o notă discordantă: în timp ce Bucureștiul încerca să transmită un mesaj de predictibilitate și să convingă investitorii că România își poate respecta traiectoria de consolidare fiscală, sursele publicației susțin că una dintre marile instituții financiare americane ar fi refuzat o nouă expunere directă asupra statului român.

Un semnal care trebuie separat de realitatea finanțării

Chiar dacă informația se confirmă, ea nu ar trebui interpretată automat ca o închidere a piețelor pentru România.

Un refuz al unei bănci de a acorda un anumit tip de finanțare poate avea numeroase explicații comerciale și de risc și nu echivalează, în sine, cu o decizie a întregii piețe. România are în continuare acces la investitori instituționali, la piața obligațiunilor suverane și la mecanismele europene de finanțare.

Dar momentul în care apare informația este relevant.

România încearcă să reducă un deficit bugetar foarte mare, să evite deteriorarea ratingului suveran și să convingă piețele că ajustarea fiscală poate continua și după 2026. În același timp, țara a traversat o perioadă de instabilitate politică pe care agențiile de rating au inclus-o explicit în evaluarea riscurilor.

Dacă relatarea celor trei surse se va confirma, refuzul JPMorgan ar fi unul dintre rarele momente în care problemele discutate până acum în limbajul agențiilor de rating — deficit, datorie, instabilitate politică și predictibilitate fiscală — ar căpăta o formă concretă într-o discuție de finanțare.

Pentru moment însă, există două realități distincte: întâlnirea dintre Nicușor Dan, JPMorgan și investitorii în titluri românești este confirmată, în timp ce informația potrivit căreia banca ar fi refuzat o linie de finanțare pentru statul român provine din trei surse anonime citate de The Diplomatic Affairs și nu a fost confirmată oficial.