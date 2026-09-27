Scandal internațional cu legături cu România și gust de șaorma. Patronul din spatele celebrului lanț de shaormerii din București, arestat în Turcia într-un dosar de crimă organizată

În timp ce bucureștenii se înghesuie la cel mai mare festival dedicat șaormei, numele unuia dintre cele mai cunoscute branduri din Capitală apare într-o anchetă de amploare desfășurată în Turcia. Ahmet Uğur Pakcan, asociat cu Dristor Döner, se numără printre cele 32 de persoane arestate în dosarul coordonat de procurorii turci.
Ahmet Uğur Pakcan a fost arestat pe 16 august 2026, alături de liderul grupării investigate de autoritățile turce, Alihan Kuriş. În total, 38 de suspecți au fost duși în fața judecătorilor, iar 32 dintre ei au fost arestați preventiv. Alți șase au primit măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu. Ancheta vizează presupuse activități de crimă organizată, spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni, fraudă și încălcări ale legislației fiscale, potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile turce. Conform Gândul.ro, azul este în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă condamnări definitive.
Numele Dristor apare în declarațiile unui martor
Legătura cu România apare în declarațiile unui martor citat în presa turcă. Acesta îl indică pe Pakcan drept o persoană responsabilă de activitățile din România și vorbește despre Dristor Döner, case de schimb valutar și un cămin studențesc din București, de unde ar fi racolat curieri care să transporte bunuri din Istanbul. Potrivit relatării martorului, studenții cazați în acel cămin ar fi fost folosiți pentru transportul unor sume de bani între România și Turcia, în dolari, euro și lire sterline. Sunt însă afirmații făcute în cadrul anchetei, care urmează să fie verificate de autoritățile turce. Ahmet Uğur Pakcan este cunoscut în România ca unul dintre oamenii din spatele brandului Dristor Döner. Surse publice îl asociază cu afacerea din București, lansată de familia Pakcan după venirea acesteia în România.
Restaurantul cu șaorma din București, într-o anchetă internațională! 200 de kilograme de aur, descoperite în anchetă
În timpul perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei, autoritățile turce au anunțat descoperirea a 200 de kilograme de lingouri de aur, a căror proveniență era neclară. Anchetatorii verifică, de asemenea, presupuse fluxuri financiare și active despre care susțin că ar putea avea legătură cu structura investigată.
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