Scandal internațional cu legături cu România și gust de șaorma. Patronul din spatele celebrului lanț de shaormerii din București, arestat în Turcia într-un dosar de crimă organizată

Publicat la 27.09.2026, 12:10:00

În timp ce bucureștenii se înghesuie la cel mai mare festival dedicat șaormei, numele unuia dintre cele mai cunoscute branduri din Capitală apare într-o anchetă de amploare desfășurată în Turcia. Ahmet Uğur Pakcan, asociat cu Dristor Döner, se numără printre cele 32 de persoane arestate în dosarul coordonat de procurorii turci.

Ahmet Uğur Pakcan a fost arestat pe 16 august 2026, alături de liderul grupării investigate de autoritățile turce, Alihan Kuriş. În total, 38 de suspecți au fost duși în fața judecătorilor, iar 32 dintre ei au fost arestați preventiv. Alți șase au primit măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu. Ancheta vizează presupuse activități de crimă organizată, spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni, fraudă și încălcări ale legislației fiscale, potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile turce. Conform Gândul.ro, azul este în desfășurare, iar acuzațiile nu reprezintă condamnări definitive.