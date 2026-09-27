Simona Halep împlinește 35 de ani. De la numărul 1 mondial, la hoteluri, imobiliare și noi investiții

Publicat la 27.09.2026, 12:40:00

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Simona Halep împlinește astăzi 35 de ani, vârstă la care a lăsat în urmă o carieră de excepție, aplaudată de o țară întreagă, cu două trofee de Grand Slam, 24 de titluri WTA și 64 de săptămâni petrecute pe primul loc mondial. După retragerea din tenis, campioana de la Roland Garros și Wimbledon își împarte timpul între familie, proiecte personale și afaceri. La frumoasa sa aniversare, bilanțul oficial al carierei este impresionant: 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam, 580 de victorii și 243 de înfrângeri și peste 40,2 milioane de dolari câștigați numai din premiile turneelor. A fost numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni, în două perioade, și a încheiat sezoanele 2017 și 2018 în fruntea clasamentului WTA. 2013, anul în care a explodat în tenisul mondial Ascensiunea spectaculoasă a Simonei Halep a venit în 2013. Românca a câștigat atunci șase turnee WTA într-un singur sezon, performanță pe care WTA o consideră una dintre bornele importante ale carierei sale. A încheiat anul pe locul 11 mondial. Un an mai târziu, intra în Top 10, iar în octombrie 2017 devenea, pentru prima dată, lider mondial.

Roland Garros și Wimbledon, cele două trofee care au rămas în istorie Primul Grand Slam a venit la Paris, în 2018. După trei finale majore pierdute, Halep a reușit să o învingă pe Sloane Stephens și să cucerească trofeul de la Roland Garros. 2019 a fost anul considerat de ea drept apogeul carierei. Simona Halep a învins-o pe Serena Williams în finala de la Wimbledon, într-o partidă care a durat doar 56 de minute. Românca a reușit atunci una dintre cele mai clare victorii dintr-o finală importantă împotriva americancei. Halep avea să spună ulterior că a revăzut partida de aproximativ 100 de ori, nu pentru analiză tehnică, ci pur și simplu pentru a retrăi momentul. „A fost ziua perfectă. Nu știu dacă voi mai atinge vreodată acel nivel, dar sper”, declara ea pentru Tennis Majors. După problemele fizice și o revenire dificilă în circuit, Simona Halep a decis să încheie cariera profesionistă în februarie 2025, la Transylvania Open, la Cluj-Napoca. După înfrângerea cu Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, Halep a anunțat că nu mai poate susține efortul necesar pentru a reveni la nivelul la care fusese. „Corpul meu nu mai duce atât de mult. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere de pe terenul de tenis”, a spus campioana. Retragerea a pus punct unei cariere de 24 de titluri și 42 de finale WTA, dintre care două câștigate la turneele de Grand Slam.

Din arena tenisului în lumea afacerilor Dacă tenisul i-a adus peste 40 de milioane de dolari din premii și contracte de sponsorizare, o parte importantă din capitalul acumulat de Simona Halep a fost direcționată către investiții. Imobiliarele și turismul au devenit două dintre domeniile în care numele campioanei apare cel mai des. În 2017-2018, Halep a intrat pe piața hotelieră din Poiana Brașov, prin achiziția hotelului Drachenhaus. Investiția raportată la momentul respectiv a fost de aproximativ 2 milioane de euro, iar în 2019 sportiva a anunțat o nouă investiție de aproximativ 500.000 de euro pentru extinderea și modernizarea unității. Ulterior, portofoliul său din turism s-a extins. În decembrie 2024 a fost inaugurat Hotel Simona Halep, o unitate de patru stele din Poiana Brașov, care include camere și suite, restaurant, zonă de relaxare, saune, jacuzzi și sală de fitness. Hotelul funcționează în prezent sub numele campioanei. Investiții în Mamaia, Constanța, Poiana Brașov și Dubai Halep a investit în însoritul Dubai, dar și pe litoralul nostru. De-a lungul anilor, au fost raportate proiecte imobiliare în Mamaia, dar și investiții în proprietăți din Constanța. Potrivit informațiilor publicate în presa economică și preluate ulterior de mai multe publicații, campioana are interese și în companii din zona dezvoltării imobiliare. Un alt domeniu în care a intrat este cel al recuperării medicale. În 2023 a fost raportată deschiderea unei clinici de kinetoterapie în Constanța. Cel mai nou capitol din povestea investițiilor Simonei Halep este legat de viticultură. În 2025, sportiva a fost prezentată drept investitor într-un proiect de cramă dezvoltat alături de tatăl său, Stere Halep, în județul Constanța. Potrivit informațiilor publicate atunci, familia a investit anterior în terenuri viticole, iar proiectul cramei a fost legat inclusiv de dorința tatălui Simonei de a dezvolta această afacere. Clasamentele și estimările publicate în presa română au indicat pentru 2025 o avere de aproximativ 48-52 de milioane de euro, inclusiv în contextul clasamentelor de specialitate. Cert este că numai premiile oficiale din tenis însumează 40.236.618 de dolari, potrivit WTA. La acestea s-au adăugat, de-a lungul carierei, contractele de sponsorizare și veniturile din activitățile comerciale și investiții. Mai nou, Simona Halep pare să aibă un ”parteneriat” solid cu multimilionarul Dorin Mateiu Viața Simonei Halep pare să fi intrat într-o nouă etapă și pe plan personal. Fosta campioană este într-o relație cu omul de afaceri Dorin Mateiu, un antreprenor care a preferat de-a lungul timpului discreția. Supranumit „Regele mezelurilor”, după afacerile dezvoltate în industria alimentară, Mateiu și-a mutat în ultimii ani atenția către investițiile imobiliare, averea sa fiind estimată în presa economică la aproximativ 65-70 de milioane de euro. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri, iar relația lor a devenit una dintre cele mai urmărite informații din viața personală a fostei sportive.