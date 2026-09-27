Siegfried Mureșan vrea privatizarea TAROM. Fără alți bani de la stat: compania are termen pentru găsirea unui investitor

Publicat la 27.09.2026, 11:07:04

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TAROM ar putea intra în proces de privatizare dacă programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan va fi pus în aplicare. Documentul depus la Parlament prevede o „privatizare competitivă, cu termen” a companiei aeriene naționale și stabilește că statul nu ar mai urma să aloce fonduri publice noi pentru operatorul aerian. În cazul în care nu va fi găsit un investitor, programul prevede posibilitatea unei închideri ordonate. Ultimul ajutor de restructurare Argumentul central al noului program este că statul a utilizat deja ultimul ajutor de restructurare permis de regulile europene pentru TAROM în următorii zece ani. „Niciun leu public nou, nici direct, nici mascat în datorii neplătite către alte companii de stat”, se arată în programul de guvernare. Comisia Europeană a aprobat în aprilie 2024 un ajutor de restructurare de până la 95,3 milioane de euro pentru TAROM, echivalentul a 473,69 milioane de lei. Planul urmărea restabilirea viabilității companiei prin raționalizarea operațiunilor, reînnoirea flotei și reducerea costurilor.

În acest context, programul propus de Mureșan schimbă radical abordarea: în locul unor noi injecții de capital, statul ar urma să caute un investitor privat. Privatizare cu termen, apoi închidere ordonată Programul nu prevede o privatizare fără limită de timp. Procesul ar urma să aibă un termen precis, iar în cazul în care nu apare un investitor interesat, compania ar putea fi închisă în mod ordonat. Pentru autorii programului, menținerea unor rute aeriene considerate esențiale nu presupune neapărat existența unei companii aeriene de stat. „Legăturile aeriene esențiale se asigură prin contract de serviciu public, deschis oricărui operator”, se precizează în document.

Astfel, statul ar putea cumpăra serviciul de transport pe anumite rute prin proceduri competitive, fără să fie proprietarul companiei care operează respectivele zboruri. Otopeni și Portul Constanța, spre bursă TAROM nu este singurul activ important vizat de programul de guvernare. Cabinetul Mureșan propune și listarea la bursă a unor pachete de acțiuni din companiile care administrează Aeroportul Otopeni și Portul Constanța. În același timp, anumite terminale și infrastructuri noi ar urma să fie concesionate competitiv. Strategia este prezentată ca o modalitate de a atrage capital privat și investitori strategici, inclusiv investitori americani și fonduri de investiții, păstrând însă controlul statului în domeniile considerate strategice. O nouă regulă pentru companiile de stat Programul propus de Mureșan introduce o abordare mai largă pentru societățile aflate în proprietatea statului. Companiile care acumulează pierderi ar urma să fie evaluate, iar pentru fiecare dintre ele să fie stabilită o direcție: listare la bursă, privatizare, concesionare, menținerea ca monopol natural sau, în anumite situații, închiderea activității. Potrivit programului, societățile care înregistrează pierderi doi ani consecutiv ar urma să fie evaluate și să primească un rating public. După trei ani consecutivi de pierderi, în lipsa unui contract de serviciu public care să justifice continuarea activității, compania ar putea ieși din portofoliul statului. TAROM, parte dintr-o schimbare mai amplă Privatizarea companiei aeriene este, astfel, doar una dintre componentele strategiei propuse de Siegfried Mureșan pentru companiile publice. Programul depus la Parlament pune accent pe reducerea subvențiilor, atragerea capitalului privat, listările bursiere și evaluarea performanței economice a companiilor de stat. În cazul TAROM, soluția propusă este cea mai radicală: găsirea unui investitor privat într-un termen stabilit sau, dacă acest lucru nu este posibil, închiderea ordonată. Programul de guvernare și lista miniștrilor au fost depuse sâmbătă la Parlament. Cabinetul propus urmează să treacă prin audieri luni și marți, iar votul de învestitură este programat miercuri, 30 septembrie, în plenul reunit al Parlamentului.