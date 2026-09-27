Profit de peste 4 milioane în 2025 din bilete și nunți la Castelul Cantacuzino din Bușteni

Publicat la 27.09.2026, 09:52:46

Veniturile Zamora Estate, firma care deține Castelul Cantacuzino, au crescut cu aproximativ 32% față de 2024, când firma raportase afaceri de 10,2 milioane de lei.

Castelul Cantacuzino din Bușteni este atât obiectiv turistic, cât și centrul unei afaceri imobiliare.

Actualii investitori au cumpărat castelul la 13 august 2008, împreună cu aproximativ 1.000 de hectare de teren, potrivit declarațiilor făcute de administratorul Kurt Albert Neuschitzer într-un interviu din 2015. Intenția prezentată atunci era amenajarea unui complex turistic cu facilități de golf, schi și vacanță. Castelul a primit vizitatori din 2010, iar restaurantul s-a deschis în decembrie 2012.

Profitul a urcat mai repede, de la circa 2,4 milioane la peste 4 milioane de lei, un avans de aproximativ 66%, Potrivit unei analize NewsCenter.ro ,. Societatea a avut, în medie, 34 de angajați.

Societatea care deține domeniul a fost înființată în 2008 sub numele Zamora Real Estate și se numește acum Zamora Estate. Datele ListaFirme.ro îi indică drept asociați pe Vitaly Martyanov și Andrej Oreschenko, fiecare cu 33,69%, Kurt Albert Neuschitzer, cu 22,64%, și Margarita Mamsirova, cu 9,98%.

Castelul produce venituri din mai multe activități. Pe lângă vizitarea clădirii, galeriei și parcului, domeniul este promovat pentru nunți, botezuri, recepții și evenimente private. Biletul pentru circuitul complet este afișat la 85 de lei pentru un adult, iar accesul numai în parc, la 25 de lei.

Organizarea evenimentelor este tarifată la cerere

O altă sursă de încasări este restaurantul Canta Cuisine. Firma care îl operează, Restaurant Castelul Cantacuzino SRL, a raportat pentru 2025 afaceri de 4,7 milioane de lei și un profit net de 49.461 de lei, cu 25 de angajați.

Castelul a câștigat vizibilitate internațională după ce exteriorul său a fost folosit pentru Academia Nevermore în primul sezon al serialului Netflix „Wednesday”.

Producția s-a mutat în Irlanda pentru sezonul al doilea, dar echipa a folosit mulaje realizate în România pentru a reproduce aspectul unor ziduri din decorul inițial.

Investitorii pregătesc și extinderea activităților de agrement. Proiectul „Parc Agrement Zamora” prevede un pavilion de servicii și un patinoar acoperit, cu o valoare anunțată de 925.830 de euro. Din această sumă, 415.607 euro reprezintă finanțare europeană, iar 73.342 de euro provin de la bugetul național.