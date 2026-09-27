Companiile românești descoperă forța AI. Cheltuielile firmelor au explodat

Publicat la 27.09.2026, 17:44:58

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Companiile accelerează puternic investițiile în inteligența artificială, iar România nu face excepție. Cheltuielile lunare ale clienților business ai Revolut pentru instrumente AI au crescut cu 406% într-un singur an, iar în România cel mai spectaculos avans a fost înregistrat de companiile mijlocii: 440,2%. Datele indică o schimbare importantă în modul în care firmele folosesc inteligența artificială. Tehnologia nu mai este privită doar ca un instrument de testare, ci începe să fie integrată în activitatea curentă, în special în domeniile în care poate crește productivitatea. Firmele cheltuie de aproape zece ori mai mult decât utilizatorii individuali La nivel global, un utilizator business cheltuiește în medie 416 dolari pe lună pentru instrumente AI, comparativ cu 42 de dolari în cazul unui utilizator individual. În același timp, cheltuielile companiilor au crescut cu 406% într-un an, față de un avans de 259% în cazul consumatorilor individuali. Diferența arată cât de repede se mută inteligența artificială din zona experimentelor individuale către aplicațiile folosite în companii.

În cazul firmelor, cheltuielile pot include abonamente pentru angajați, acces la modele AI prin API, credite preplătite și alte servicii furnizate de companiile din domeniu. Analiza Revolut nu separă aceste categorii de plăți. România: companiile mijlocii apasă cel mai tare pedala În România, companiile mijlocii au înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor pentru AI, de 440,2% față de anul precedent. Pe următoarele poziții se află companiile mari, cu o creștere de 254,8%, întreprinderile mici și mijlocii, cu 246,5%, și microîntreprinderile, ale căror cheltuieli au avansat cu 224,4%. Este important însă că aceste procente măsoară ritmul de creștere a cheltuielilor, nu valoarea absolută investită de fiecare categorie de companie.

Microîntreprinderile domină adopția Microîntreprinderile reprezintă 77,9% dintre companiile care au făcut plăți către furnizori de AI și generează 59,7% din totalul cheltuielilor analizate în această categorie. Valoarea medie plătită crește însă odată cu dimensiunea companiei. În iulie 2026, o firmă cu 1-10 angajați a cheltuit în medie 236 de dolari pentru instrumente AI, în timp ce o companie cu 51-200 de angajați a ajuns la 2.031 de dolari. Explicația este relativ simplă: o companie mai mare poate cumpăra acces la instrumentele AI pentru un număr mai mare de angajați și poate integra tehnologia în mai multe procese interne. OpenAI, Anthropic și Cursor își păstrează clienții Datele indică și o consolidare a pieței în jurul unor furnizori consacrați. OpenAI are o rată de retenție de 89,9%, Anthropic de 89,7%, iar Cursor de 85,4%. În schimb, dintre utilizatorii business ai platformelor mai mici, 31,9% au migrat către soluții concurente, în timp ce 10,1% au renunțat complet la instrumentele AI monitorizate. Cifrele sugerează că, după perioada de experimentare, companiile tind să păstreze instrumentele pe care le-au integrat deja în activitatea lor și să-și concentreze cheltuielile către furnizorii considerați utili pentru operațiunile curente. IT-ul și consultanța consumă două treimi din banii pentru AI Inteligența artificială este departe de a fi adoptată uniform în economie. Companiile din consultanță, IT și servicii pentru afaceri generează 66,4% din totalul cheltuielilor business pentru AI, deși reprezintă doar 25,8% dintre companiile active pe platforma analizată. Sunt domenii în care utilizarea modelelor AI poate fi integrată relativ ușor în activități precum programarea, analiza documentelor, cercetarea, marketingul, suportul pentru clienți sau producerea de conținut. O piață care trece de la experiment la utilizare permanentă Analiza Revolut Business se bazează pe tranzacții anonimizate și agregate efectuate prin peste 850.000 de conturi business la nivel global, în perioada ianuarie 2023 – august 2026. Sunt urmărite atât aplicațiile AI, cât și infrastructura asociată, inclusiv serviciile cloud bazate pe GPU și platformele pentru furnizarea modelelor AI. Datele nu reprezintă însă totalul investițiilor în inteligență artificială ale companiilor din economie. Ele reflectă comportamentul clienților Revolut Business și plățile către furnizorii AI monitorizați. Tendința este totuși clară: companiile alocă tot mai mulți bani pentru AI, iar România urmează aceeași direcție. Creșterea de peste 440% înregistrată de firmele mijlocii arată cât de rapid se extinde utilizarea tehnologiei dincolo de zona experimentelor și către activitatea de zi cu zi.