BVB începe să recupereze după prăbușirea de luni. BET a închis pe plus, iar câștigul de la începutul anului trece din nou de 40%

Publicat la 02.09.2026, 18:01:56

Bursa de Valori București (BVB) a recuperat miercuri o parte din pierderile provocate de corecția puternică de la începutul săptămânii. Indicele BET, principala referință a pieței locale, a încheiat ședința cu un avans de 0,75%, după ce în timpul zilei creșterea ajunsese la aproape 2%.

Revenirea este importantă pentru piața de la București, care a început săptămâna cu una dintre cele mai slabe ședințe din ultima perioadă. Luni, 31 august, BET s-a prăbușit cu 3,6%, într-o ședință în care valoarea tranzacțiilor a ajuns la aproximativ 260 de milioane de lei.

BET recuperează după cinci ședințe de scădere

Corecția de luni a venit după cinci sesiuni consecutive de scădere, într-o perioadă în care acțiunile listate la București înregistraseră creșteri consistente.

Piața a început însă să recupereze din pierderi. După avansul de marți și creșterea de miercuri, indicele BET a revenit la un câștig de peste 40% față de începutul anului.