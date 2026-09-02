BVB începe să recupereze după prăbușirea de luni. BET a închis pe plus, iar câștigul de la începutul anului trece din nou de 40%

Bursa de Valori București (BVB) a recuperat miercuri o parte din pierderile provocate de corecția puternică de la începutul săptămânii. Indicele BET, principala referință a pieței locale, a încheiat ședința cu un avans de 0,75%, după ce în timpul zilei creșterea ajunsese la aproape 2%.
Revenirea este importantă pentru piața de la București, care a început săptămâna cu una dintre cele mai slabe ședințe din ultima perioadă. Luni, 31 august, BET s-a prăbușit cu 3,6%, într-o ședință în care valoarea tranzacțiilor a ajuns la aproximativ 260 de milioane de lei.
BET recuperează după cinci ședințe de scădere
Corecția de luni a venit după cinci sesiuni consecutive de scădere, într-o perioadă în care acțiunile listate la București înregistraseră creșteri consistente.
Piața a început însă să recupereze din pierderi. După avansul de marți și creșterea de miercuri, indicele BET a revenit la un câștig de peste 40% față de începutul anului.
Chiar dacă ultimele ședințe au adus o volatilitate mai ridicată, Bursa de Valori București rămâne astfel printre piețele cu cele mai bune evoluții în acest an.
Creșterea de la prânz s-a redus până la închidere
Ședința de miercuri a arătat însă că investitorii au rămas prudenți. BET ajunsese la prânz la un avans de aproape 2% față de închiderea precedentă, dar o parte din câștig s-a evaporat în a doua jumătate a zilei.
La finalul ședinței, creșterea s-a stabilizat la 0,75%.
Chiar și așa, în contextul corecției puternice de la începutul săptămânii, închiderea pe plus reprezintă un semnal pozitiv pentru piața locală.
Luni, BVB a pierdut 3,6%
Ședința din 31 august a fost cea mai dificilă etapă a corecției recente. Indicele BET a scăzut cu 3,6%, iar lichiditatea a ajuns la aproximativ 260 de milioane de lei, peste media zilnică a pieței din 2026.
Scăderea a venit după o perioadă de apreciere accelerată a acțiunilor românești. Astfel de corecții sunt normale după creșteri puternice, dar amploarea declinului de luni a atras atenția investitorilor.
Recuperarea începută marți și continuată miercuri nu a șters însă întreaga pierdere, ceea ce înseamnă că piața va avea nevoie de mai multe ședințe pozitive pentru a reveni la nivelurile de dinaintea corecției.
Bursa rămâne cu un avans de peste 40% în 2026
În pofida scăderilor din ultima săptămână, BET păstrează un avans de peste 40% de la începutul anului.
Pentru investitori, aceasta este diferența esențială dintre corecția recentă și o schimbare de trend. Bursa a pierdut rapid câteva procente după o perioadă de creștere puternică, dar randamentul acumulat de la începutul anului rămâne foarte ridicat.
Evoluția următoarelor ședințe va arăta dacă revenirea de marți și miercuri reprezintă începutul unei stabilizări sau doar o pauză după corecția de la finalul lunii august.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.