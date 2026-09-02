Curs BNR valabil 3 septembrie 2026: 1 euro = 5.2555 lei. Leul câștigă ușor teren

Publicat la 02.09.2026, 13:30:32

Banca Națională a României a publicat miercuri, 2 septembrie 2026, cursul de referință valabil pentru ziua de joi, 3 septembrie 2026. Euro este cotat la 5,2555 lei, în scădere ușoară față de ședința anterioară cu 0,0020 lei, adică un minus de 0,04%. Dolarul american se tranzacționează la 4,5412 lei, lira sterlină la 6,1267 lei, iar francul elvețian la 5,5726 lei.

Mișcarea euro față de leu este una marginală și nu produce efecte practice pentru cei care schimbă valută sau au credite în moneda europeană. O depreciere de două sutimi de leu înseamnă că, pentru un schimb de 1.000 de euro, diferența față de ziua precedentă este de doar 2 lei, sub pragul la care variațiile devin relevante pentru bugetul zilnic al unui român.

Pe fondul unui calendar economic european relativ calm la început de septembrie, leul se menține stabil în raport cu principalele valute. BNR stabilește cursul de referință zilnic pe baza tranzacțiilor interbancare și acesta este folosit ca reper în contracte, calcule contabile și declarații fiscale, fără a reprezenta un curs la care publicul poate cumpăra sau vinde valută direct la bancă.

Valută Denumire Curs (RON) Variație Variație % EUR Euro 5.2555 ▼ -0.0020 -0.04% USD Dolar american 4.5412 ▲ +0.0081 +0.18% GBP Liră sterlină 6.1267 ▼ -0.0131 -0.21% CHF Franc elvețian 5.5726 ▼ -0.0270 -0.48% HUF Forint maghiar (100) 1.4232 ▼ -0.0001 -0.70% JPY Yen japonez (100) 2.8407 ▲ +0.0001 +0.26% PLN Zlot polonez 1.2132 – 0.0000 0.00% CZK Coroană cehă 0.2171 ▼ -0.0005 -0.23%

Sursa: Banca Națională a României (BNR). Cursul este valabil pentru 3 septembrie 2026.