Casa în care s-a născut Donald Trump, vândută cu 1,93 milioane de dolari! Cât a câștigat dezvoltatorul după renovare

Publicat la 14.09.2026, 11:20:00

Casa din cartierul Jamaica Estates, Queens, nu mai seamănă cu proprietatea degradată pe care un dezvoltator a cumpărat-o în 2025. După opt luni de lucrări și o investiție de peste jumătate de milion de dolari, imobilul în care s-a născut Donald Trump a ajuns din nou pe piață vânzându-se cu 1,93 milioane de dolari. Tranzacția a fost confirmată pentru New York Post de agentul imobiliar care s-a ocupat de proces. Tommy Lin a cumpărat proprietatea în 2025 pentru 835.000 de dolari și nu era tocmai genul de casă care să-i facă pe cumpărători să se lupte pentru ea. Proprietatea fusese lăsată în paragină ani la rând, iar o conductă spartă provocase pagube importante. Au apărut probleme cu mucegaiul, iar casa ajunsese inclusiv să fie ocupată de pisici fără stăpâni. Lin a văzut însă potențialul imobilului și a început o renovare completă. Investiția a depășit 500.000 de dolari, iar lucrările au durat aproximativ opt luni. După renovare, proprietatea a fost transformată radical.

O casă din Queens, New York s-a dovdit o investiție imobiliară grozavă datorită istorie sale. Proprietatea în care Donald Trump și-a petrecut primii ani de viață a fost vândută cu 1,93 milioane de dolari, după ce noul proprietar a cumpărat-o cu 835.000 de dolari și a investit peste 500.000 de dolari în renovare.

Renovarea a adus proprietatea în standardele unei locuințe premium: bucătărie modernă, pardoseli în model „spic” și băi amenajate într-un stil inspirat de centrele spa. Dezvoltatorul nu a încercat însă să șteargă trecutul casei. Unul dintre cele mai importante elemente ale proprietății, exteriorul distinctiv în stil Tudor, a fost păstrat. Iar aceasta s-a dovedit a fi o decizie bună. Pentru că, în cazul acestei case, istoria a fost aproape la fel de importantă ca renovarea.

Casa are aproximativ 3.100 de metri pătrați, cinci dormitoare și patru băi.

Cât valorează faptul că într-o casă s-a născut președintele SUA?

Tatăl lui Donald Trump, Fred Trump, dezvoltator imobiliar, a construit casa în 1940, din cărămidă și stuc. Donald Trump a locuit aici în primii ani ai copilăriei, până în jurul vârstei de patru ani.

Ulterior, familia s-a mutat într-o casă mai mare din apropiere.Decenii mai târziu, tocmai această poveste a devenit unul dintre argumentele comerciale ale proprietății. Agentul Joe Zhu spune că au existat numeroși potențiali cumpărători interesați de casă tocmai datorită legăturii cu Trump.

După renovare, casa a fost pusă inițial pe piață la 2,3 milioane de dolari.Ulterior, proprietatea a fost retrasă și relistată. Prețul a fost redus treptat, până când proprietarii au ajuns să ceară puțin sub 2 milioane de dolari. În cele din urmă, cumpărătorul a plătit 1,93 milioane de dolari, adică aproximativ 70.000 de dolari sub ultimul preț solicitat.

Diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare este impresionantă.Tommy Lin a plătit 835.000 de dolari pentru proprietate și a investit peste 500.000 de dolari în renovare.Asta înseamnă o investiție de cel puțin 1,335 milioane de dolari, fără a lua în calcul eventualele taxe, comisioane și alte costuri ale tranzacției. La un preț de vânzare de 1,93 milioane de dolari, diferența brută este de cel puțin 595.000 de dolari. Nu este însă profitul final al dezvoltatorului, deoarece din această sumă trebuie scăzute toate costurile suplimentare ale proiectului.

Casa lui Trump a mai avut o viață spectaculoasă

Proprietatea de pe Wareham Place nu este la prima tranzacție importantă.

În 2017, la scurt timp după ce Donald Trump (80 ani) a ajuns pentru prima dată la Casa Albă, casa fusese vândută pentru aproximativ 2,14 milioane de dolari. Ulterior, proprietatea a fost oferită turiștilor prin Airbnb. A urmat însă o perioadă în care casa s-a degradat puternic și a ajuns, în cele din urmă, să fie cumpărată de Tommy Lin pentru doar 835.000 de dolari.