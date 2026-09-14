La Tușnad, tehnologia schimbă modul de lucru într-o fermă de bovine

Publicat la 14.09.2026, 10:30:00

Dezvoltarea fermei a însemnat investiții succesive în tehnologie și în organizarea activității, dar următorul pas a pornit de la o nevoie foarte concretă: hrănirea animalelor.

La Tușnad, în județul Harghita, Andrea Hegyi administrează Andy Zoofarm S.R.L., o fermă cu peste 300 de bovine, dintre care aproximativ 150 sunt vaci de lapte. Exploatația produce și o parte importantă din furajele necesare animalelor, iar produsele lactate obținute sunt comercializate și sub brand propriu.

Prin Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat printr-un acord de împrumut între România și Banca Mondială, ferma implementează un sistem robotizat de amestecare și distribuire a furajelor.

Înaintea noilor investiții, furajarea se baza în mare parte pe procese tradiționale și pe intervenție manuală. Pregătirea și distribuirea hranei necesitau timp și resurse, iar menținerea unei rații cât mai constante pentru întregul efectiv era dificilă. În plus, monitorizarea se realiza în principal prin metode clasice, fără instrumente digitale care să permită identificarea rapidă a unor dezechilibre.

Noua tehnologie este gândită să asigure o hrănire mai uniformă și mai bine adaptată nevoilor animalelor. Pentru fermă, aceasta înseamna mai mult control asupra cantităților administrate, reducerea timpului necesar activităților repetitive și o utilizare mai eficientă a furajelor.

Beneficiul urmărit este și unul legat de sănătatea efectivului de animale. O alimentație constantă și bine echilibrată contribuie la prevenirea unor probleme care ar necesita ulterior intervenții veterinare.

Aceasta este și legătura investiției cu unul dintre obiectivele urmărite prin RAPID: utilizarea responsabilă a antimicrobienelor. Nu este vorba despre evitarea tratamentelor atunci când animalele au nevoie de ele, ci despre îmbunătățirea condițiilor din fermă astfel încât riscul apariției unor probleme de sănătate să fie redus, iar antimicrobienele să fie utilizate numai atunci când sunt necesare.

Într-o zonă precum Tușnad, există și o dimensiune de mediu. Ferma funcționează într-o regiune cunoscută atât pentru producția zootehnică și produsele locale, cât și pentru resursele sale naturale. O gestionare mai atentă a furajelor și a celorlalte inputuri poate însemna mai puține pierderi și o presiune mai redusă asupra mediului.

Proiectul include și amenajarea unui spațiu modern de instruire și prezentare, dotat cu echipamente digitale, unde vor putea avea loc întâlniri între fermieri și specialiști, demonstrații și schimburi de experiență privind tehnologiile moderne și bunele practici din zootehnie. O primă întâlnire a avut deja loc la fermă, cu participarea agricultorilor din zonă, a autorităților locale și a specialiștilor implicați în Proiectul RAPID.

Pentru Andrea Hegyi, miza este ca experiența acumulată să nu rămână doar în ferma proprie. Tehnologiile noi pot fi mai ușor înțelese și evaluate atunci când ceilalți fermieri le văd aplicate în condiții reale și pot discuta direct despre avantaje și dificultăți.

Pe termen mai lung, obiectivul este continuarea digitalizării, gestionarea mai eficientă a resurselor și consolidarea fermei ca punct de referință pentru schimbul de bune practici în regiune.

Experiența de la Tușnad arată că modernizarea unei ferme zootehnice nu înseamnă doar echipamente noi. Înseamnă mai mult control asupra proceselor, mai multă prevenție și un mod de lucru în care tehnologia poate susține atât eficiența fermei, cât și sănătatea animalelor.