Creștere spectaculoasă a investițiilor în 2026: Peste 100 de miliarde de lei în primul semestru

Publicat la 14.09.2026, 10:36:03

Investițiile accelerează puternic în economia României în 2026. Investițiile nete realizate în economia națională au ajuns la 59,7 miliarde de lei în trimestrul al doilea, în creștere cu 17,8% în termeni reali față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică.

În primele șase luni ale anului, volumul investițiilor nete a ajuns la 100,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere reală de 11,9% față de semestrul I din 2025.

Construcțiile și utilajele au tras investițiile în sus

Avansul din trimestrul al doilea a fost susținut în special de lucrările de construcții noi și de achizițiile de utilaje, inclusiv mijloace de transport.

Cheltuielile pentru lucrări de construcții noi au crescut cu 21,5% în termeni reali față de trimestrul II 2025, în timp ce investițiile în utilaje și mijloace de transport au avansat cu 18,1%.