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ActualitateRadu Burlacu

Creștere spectaculoasă a investițiilor în 2026: Peste 100 de miliarde de lei în primul semestru

Publicat la 14.09.2026, 10:36:03

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Creștere spectaculoasă a investițiilor în 2026: Peste 100 de miliarde de lei în primul semestru

Investițiile accelerează puternic în economia României în 2026. Investițiile nete realizate în economia națională au ajuns la 59,7 miliarde de lei în trimestrul al doilea, în creștere cu 17,8% în termeni reali față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate luni de Institutul Național de Statistică.

În primele șase luni ale anului, volumul investițiilor nete a ajuns la 100,5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere reală de 11,9% față de semestrul I din 2025.

Construcțiile și utilajele au tras investițiile în sus

Avansul din trimestrul al doilea a fost susținut în special de lucrările de construcții noi și de achizițiile de utilaje, inclusiv mijloace de transport.

Cheltuielile pentru lucrări de construcții noi au crescut cu 21,5% în termeni reali față de trimestrul II 2025, în timp ce investițiile în utilaje și mijloace de transport au avansat cu 18,1%.

Singura componentă importantă care a avut o evoluție negativă a fost cea a altor cheltuieli de investiții, unde INS consemnează o scădere de 6,9%.

Datele arată astfel o orientare tot mai puternică a investițiilor către proiecte de construcții și către echipamente și capacități productive.

Peste 100 de miliarde de lei investiți în șase luni

Pe ansamblul primului semestru, investițiile au avut o creștere solidă, de 11,9% în termeni reali.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la utilaje, inclusiv mijloace de transport, unde investițiile au fost cu 18,5% mai mari decât în semestrul I 2025.

Lucrările de construcții noi au avut, la rândul lor, o creștere de 16,9%.

În schimb, categoria „alte cheltuieli de investiții” a consemnat o reducere semnificativă, de 25,4%.

Investițiile cresc mult mai repede decât economia

Ritmul investițiilor este cu atât mai important cu cât economia României traversează o perioadă dificilă. Datele INS arată că investițiile au continuat să avanseze într-un ritm de două cifre, în timp ce activitatea economică generală a avut o evoluție mult mai slabă.

Acest decalaj poate indica faptul că o parte importantă a resurselor se îndreaptă către proiecte cu efecte economice pe termen mai lung, în special construcții, infrastructură și echipamente.

Rămâne însă de văzut în ce măsură această explozie a investițiilor se va transforma în creștere economică, productivitate și capacitate de producție în trimestrele următoare.

Pentru moment, cifrele INS indică un lucru clar: România investește mult mai mult în 2026. În primul semestru, investițiile nete au depășit 100 de miliarde de lei, iar trimestrul al doilea a adus una dintre cele mai puternice creșteri din ultimii ani.

Foto: https://www.magnific.com/

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